Про «ту Apple»-7. 1985 год, LaserWriter и PageMaker

В эпоху действительно массовых СМИ многие некогда важные и значительные слова от слишком частого употребления истерлись, как старые монеты, и потеряли блеск. Поэтому я постараюсь не называть рассматриваемую здесь цепь событий революцией.

День, который разделил историю цивилизации на «до» и «после», — 23 января 1985 года. На ежегодном собрании акционеров Apple Computer были объявлены LaserWriter и PageMaker, программа никому не известной компании Aldus. Начало продаж обеих новинок обещали весной того же года.

LaserWriter

В LaserWriter использовался печатающий механизм лазерного принтера (LBP) от Canon с контроллером (CX) от той же компании. Или Canon LBP-CX. Такой же, как в HP LaserJet, вышедшем на рынок в мае 1984 года. За 10 месяцев до LaserWriter, продажи которого начались в марте 1985-го.

Управлял печатью «Mac без дисплея» с процессором Motorola 68000 с тактовой частотой 12 МГц и с оперативной памятью в полтора мегабайта. Полмегабайта оперативной памяти использовались для контроллера Canon CX и для работы PostScript. Сам PostScript, вместе с различными библиотеками и утилитами, был зашит в ПЗУ объемом в 512 К. Оставшийся мегабайт оперативной памяти использовался для буфера печати.

Благодаря утилитам, зашитым в постоянную память, LaserWriter был принтером WYSIWYG, то есть «What You See Is What You Get», или «Что видишь (на экране), то и получаешь (в распечатке)». Несмотря на то, что разрешение у экранов всех тогдашних Mac’ов было 72 точки на дюйм, а у LaserWriter оно было примерно в 4,17 раза большим, 300 точек на дюйм, WYSIWYG обеспечивался любой ценой.

Для печати текста использовались еще более продвинутые алгоритмы, вычислявшие контуры символов и получавшие на выходе те же самые символы, но в виде наборов кривых. Вот для чего требовались запредельные объемы оперативной памяти и процессор с увеличенной в полтора раза тактовой частотой. Для этого и для поддержки PostScript.

Для сравнения: в Mac’ах в 1985 году применялись процессоры Motorola 68000, размер оперативной памяти не превышал 512 K, а библиотеки операционной системы и «ящика с инструментами», в том числе вся ее графическая система, умещалась в 64 K постоянной памяти.

У LaserWriter и HP LaserJet очень много общего: тот же механизм лазерной печати с тем же контроллером Canon LBP-CX, та же скорость печати — 8 страниц в минуту, точно такое же разрешение в 300 dpi (точек на дюйм). И даже процессор того же типа, Motorola 68000, но более дешевый вариант с тактовой частотой 8 МГц, такой же, как в тогдашних Mac’ах. И оперативной памяти в LaserJet было всего 128 K.

И язык описания страниц собственной разработки, PCL3, значительно более ограниченный, чем PostScript, но зато бесплатный и нетребовательный к ресурсам. Для использования в офисе — в самый раз. Но в качестве устройства для настольных издательских систем подходил только LaserWriter, а именно такие системы и было целью его создания.

И еще одно отличие: HP LaserJet стоил 3495 долларов, а в сентябре 1985 года еще и подешевел до 2995, а LaserWriter обходился покупателю в 6995 долларов. Или, как про это написано в десятке разных источников, «на 1000 долларов дороже, чем HP LaserJet».

Отнимите 3495 от 6995. Или хотя бы 3,5 от 7,0.

Три источника и три составные части DTP-революции

Три источника — это Apple Computer, Adobe Systems и Aldus. Без любого из них никакой DTP-революции в 1985 году не случилось бы. А про составные части я написал исключительно для большей узнаваемости цитаты.

Кто-нибудь узнал ее в этом обличье?

Apple: Mac, LocalTalk и LaserWriter

Про Mac рассказывать не буду. Отмечу только, что многие из участников сотворения DTP, не будь в то время у Apple Computer этого необычного компьютера, просто не стали бы говорить с Джобсом всерьез.

LocalTalk — локальная сеть, основанная на протоколах AppleTalk, разработанная на Apple Computer специально для подключения LaserWriter к нескольким Mac’ам. Скорость передачи данных в LocalTalk была потрясающая. Целых 230,4 килобита в секунду. Многие, узнав про эту особенность LocalTalk, теряли к нему всякий интерес. А зря. Любой человек (и, наверное, даже некоторые домашние животные) мог с помощью LocalTalk подключить к LaserWriter целую связку из Mac’ов, и все работало. Про животных я пошутил. Инструкцию (в виде картинки) все-таки лучше было посмотреть. Хотя многие догадывались сами.

Но очень мало кто из тех, кто подключал и использовал эту сеть целую эпоху своей жизни, знал, что использует какой-то LocalTalk и что тот на чем-то основан.

При этом, что важно отметить, LaserWriter не требовал подключения к выделенному компьютеру и настройки. Он все понимал сам. При желании его можно было подключить и к единственному Mac’у. Все работало.

Официально количество подключаемых Mac’ов ограничивалось 16-ю, но пользователи Macintosh документацию никогда не читали и подключали к единственному LaserWriter все Mac’и, оказавшиеся под рукой, иногда по 30-40 штук, и все работало.

Маркетологи учли и экономическую составляющую: поделив 6995 на 16, они пришли к выводу, что LaserWriter стоит примерно 437 долларов в пересчете на подключаемого пользователя. Проверил: сходится. А при 30-40 пользователях на одном LaserWriter…

Для работы с LaserWriter скорости LocalTalk было вполне достаточно. Качество печати от этого никак не страдало. Число Mac’ов в сети на скорость печати не влияло никак. В любой момент времени исполнялось только одно задание.

Ожидание в очереди влияло — но это «обстоятельство непреодолимой силы».

Открою страшную тайну. Если мы скажем, что именно так все и было задумано и что LocalTalk был выбран из каких-то разумных и корыстных соображений, мы соврем.

В январе 1983 года, после выхода Lisa, Apple Computer публично объявила о работе над AppleNet, сетью, основанной на протоколах Xerox XNS, с передачей данных почти в три раза меньшей, чем у Ethernet, но вполне приличной — 1 мегабит в секунду. Только фокус не удался. После нескольких месяцев испытаний AppleNet в штаб-квартире компании проект закрыли, порадовавшись, что поостереглись испытывать свою сеть на пользователях, как это было с Apple III.

Adobe Systems и PostScript

PostScript — язык программирования, мультипарадигменный, процедурный, стековый, со строгой типизацией, использующий обратную польскую нотацию. Язык описания страниц, очень мощный и гибкий. Вышел на рынок в 1984 году. Это язык общего назначения, на котором, при желании и хорошем им владении, можно писать много всякой всячины, не только описания страниц. Он затягивает, как Форт, с такой же Reverse Polish Notation.

Разработан PostScript в гараже Джона Эдварда Варнока, на берегу Adobe Creek (ручеек протекал за домом Джона), в городе Лос Альтос, Калифорния. Создателей языка было пять, назову только основных, они же — основатели компании Adobe Systems. Это Джон Варнок и Чарльз «Чак» Гешке. Джобс их называл «Джон и Чак».

Стив Джобс узнал об этом гаражном предприятии от Роберта (Боба) Белвиля, который до прихода в Apple работал в Xerox PARC, приятельствовал с обоими и был в курсе того, чем они занимались. Тот самый Боб Белвиль, который с 1982 по 1984 год был менеджером в команде разработчиков Macintosh, а в 1984-м, получив повышение, стал директором Apple Computer по инженерным вопросам. Менеджер из программистов.

По одной из версий, основатели Adobe Systems собирались заниматься чем-то другим, но после разговора с Джобсом резво взялись за разработку PostScript. Но в таком случае не совсем понятно, как команде из пяти человек удалось так быстро и на таком высоком уровне качества выпустить первую версию языка. Это почти чудо.

И это чуть ли не официальная точка зрения, но мне она как-то… «Любимый руководитель, товарищ Джобс, указал товарищам на недостатки…» — согласитесь, это из другой оперы.

Есть и другая версия — основатели Adobe Systems предлагали проект нового языка еще руководству Xerox PARC, но не встретили понимания и создали компанию именно для продолжения его разработки. В это я верю больше.

В 1984 году Adobe Systems выпустила первую коммерческую версию PostScript.

Джобс понимал, что без PostScript его замысел не удастся и что бесполезно (и времени нет) искать альтернативу.

Стив предложил Джону и Чаку «продаться» Apple за 5 миллионов тогдашних долларов. В 1983 году Adobe Systems не стоила и десятой части от этой суммы, но ему вежливо и твердо отказали.

В течение нескольких месяцев Джобс пытался договориться с Adobe Systems об особых условиях использования PostScript. Adobe настаивала на использовании своей схемы — выплате лицензионных отчислений с каждого устройства с установленным PostScript.

В конце концов, в декабре 1983 года договорились. К тому времени Adobe Systems стали открытым акционерным обществом (как им это удалось — не знаю, но самоуверенность поражает). Джобс приобрел 19% акций Adobe Systems за 2,5 миллиона долларов. Без разрешения Скалли, без изучения вопроса советом директоров и утверждения… Зато Apple Computer получала право на установку любого числа копий PostScript на любое число устройств любого типа. Пока пятая часть Adobe Systems в руках Apple.

Скалли рвал и метал: Джобс не имел права заключать такие сделки! За месяц до выхода Mac’а увольнять Джобса никто не решился. Оставив Джобса в рядах компании, де факто признали и заключенное соглашение.

Через несколько лет, в 1989-м или 1990-м, когда у Apple дела пошли не слишком хорошо, пакет акций Adobe был продан за 89 миллионов долларов.

В 1987 году Джобс договорился с Adobe Systems о льготном лицензировании PostScript для его новой компании NeXT и о совместной разработке DPS, Display PostScript. Во что это ему обошлось, неизвестно. Ясно, что не за так.

А вот в 1997-м, когда на тонущую Apple вернулся Джобс, Джон Варнок отказался спасать уже утонувшую и бесперспективную, по его мнению, компанию. И не стал заключать с ней никаких льготных соглашений. А Display PostScript, разработанный совместно с NeXT, был очень важной частью NeXTSTEP/OPENSTEP, которую Apple Computer, находясь «в глубоком нокдауне», пыталась превратить в новую операционную систему для Mac’ов.

Это была торпеда ниже ватерлинии, смертельный удар. Но в конце века на Apple работали очень неплохие инженеры, и то, что они разработали (Core Graphics, маркетинговое имя Quartz), превзошло DisplayPS. Но это было потом.

А предыстория PostScript началась в 1976-м, в легендарной компании Evans & Sutherland. Джон Варнок, разрабатывая интерпретатор для доступа к большой трехмерной графической базе данных, вышел за пределы задачи и придумал универсальный язык описания дизайна. С помощью этого языка он решил еще несколько задач, испытывая и дорабатывая его, за счет работодателя.

Через два года, в исследовательском центре Xerox в Palo Alto (Xerox PARC), Джон Варнок и Мартин Ньювел создали язык описания страниц для нового лазерного принтера Xerox. Язык назвали JaM (John-and-Martin), он был использован в нескольких моделях принтеров компании, и после доработки и доводки превратили в коммерческий продукт Interpress.

Говорят, что PostScript был создан еще в Xerox PARC, и Джон, как и положено, предложил его руководству компании. Руководство не заинтересовалось, и Джон ушел создавать собственную компанию. Похоже на правду, как минимум не подразумевается пресловутое «ни с того ни с сего».

Aldus PageMaker

Программы, использующей уникальный пользовательский интерфейс Mac’а для создания контента профессионального уровня, до начала 1984 года не было. Даже в проекте.

Другие компоненты для успешного завоевания издательской, маркетинговой и рекламной индустрий уже были или создавались. Не было только одного самого важного, звена, без которого весь амбициозный план превращался в авантюру.

23 января 1985 года, одновременно с LaserWriter, был объявлен Aldus PageMaker, та самая программа, которой «не было даже в проекте» всего за год до этого. Программа должна была поступить в продажу весной за 495 долларов. Для того времени это дешево.

Возможности PageMaker:

программа позволяла размещать элементы страницы в любом её месте, с помощью drag-and-drop, то есть перетаскивания элементов с помощью мышки;

продвинутые средства ввода текста;

вдумчиво отобранный инструментарий для рисования;

способность импортировать текст и графику из документов других программ;

способность с абсолютной точностью отображать страницы при печати на принтере со значительно более высоким (в 4,17 раза, в случае LaserWriter) разрешением.

Тогда ничего подобного не было. Это сегодня программ с похожим набором возможностей больше, чем пользователей iPhone и iPad.

Aldus PageMaker вышел в свет в июле 1985 года. Разработка и доводка программы, от старта до финиша, заняла 16 месяцев.

Откуда взялись Aldus и её PageMaker?

Если очень коротко, был такой человек, Пол Брейнард. Перепробовал в жизни всякое, так как ему приходилось зарабатывать на жизнь параллельно с учебой. Он был журналистом, главным редактором школьной газеты Oregon Daily Emerald, получив степень журналиста в Орегонском университете, занялся программированием, работал в компании Atex, которая зарабатывала на компьютеризации издательской деятельности.

Когда я искал информацию про ранние годы Atex, мне попалась очень интересная реклама одного из продуктов этой компании. Текстовое объявление, 1981 или 1982 год: «Недорогой комплекс для средних издательств, всего за 250 000 долларов».

В 1984 году компания была куплена Kodak , завод в штате Вашингтон, на котором работал Пол, был закрыт, и он решил открыть собственное дело. Естественно, в привычной для него области, но пока без конкретики. В поиске конкретики он обратился к знакомому, Джонатану Сиболду, который оказался еще и знакомым Стива Джобса.

Mac поразил Пола, задача была достаточно невыполнима и сложна, чтобы за нее взяться, и компания Aldus разработала PageMaker. Кстати, именно Пол Брейнард осчастливил носителей американского варианта английского языка, а затем и все человечество, как прогрессивное, так и не очень, термином «Desktop Publishing». В русском переводе это звучит как «настольные издательские системы», но, как мне кажется, чаще используется еще более русский вариант, «Десктоп Паблишинг».

Историю компании Aldus и её PageMaker нестерпимо хочется написать подробно и не спеша… Материала уже достаточно, и с каждым днем его все больше. Но в другой раз. Считайте, что это еще один teaser…

Почему возникновение «Десктоп Паблишинг» называют революцией

В 70-е и в начале 80-х годов прошлого века три огромных и жизненно важных индустрии капиталистического мира жили мучительно трудной и невероятно затратной жизнью.

Шрифты выбирал не автор рекламного объявления и не его дизайнер, а наборщик в типографии. Добиться хотя бы близкой к задуманному передачи текста и графики (а также именно того их взаимного расположения, которое требовалось) было нереально. С теми, кто добивался выполнения своих требований (угрозами, шантажом, пытками), старались больше не иметь дела, потому что от клиентов все равно не было отбоя.

Все это касалось любой печатной продукции — журналов, газет, книг, рекламных постеров, плакатов. Издательства брали в аренду наборные машины (они стоили очень дорого, те самые «всего 250 000» были и в самом деле выгодным предложением), которые были еще и сложны, требовали особого к себе отношения, квалифицированного специалиста, который только ими и занимался, а результаты все равно были удручающими.

Настольные издательские системы, появившиеся в 1985-м, при всей дороговизне составных частей таких систем, были дешевле на порядок, позволяли вытворять то, что было просто немыслимо раньше, и без каких-либо искажений печатать массовыми тиражами. Так как на выходе PageMaker страницы были представлены в командах PostScript, который очень скоро стал стандартным языком в типографском мире.

А LaserWriter использовался для пруф-ридинга (если предполагался большой тираж) или, если тираж это позволял, сам превращался в типографский станок.

Начиная с 1985 года любой желающий мог собственноручно набирать и издавать свои собственные «СМИ». И они стали возникать тысячами.