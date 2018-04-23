Тонкое искусство: самые грустные памятники в мире

Чтобы нация не забыла великие события или важных личностей, в их честь создают памятники, а некоторые особенно выделяются на общем фоне. Данные памятники были созданы как напоминание о жутких происшествиях, которые больше не должны повторяться.

Минске установлен интересный памятник девушки, которая держит в руках дырявый зонт. Он посвящен событиям 1999 года, когда неожиданно город накрыл сильный дождь и люди решили спрятаться в подземном переходе, вследствие чего наблюдалась серьезная давка. Инцидент унес жизни 53 граждан, преимущественно молодых людей и детей. Венгрия

Будапеште на местной набережной еще в 2005 году заработал мемориал жертвам нацистов, устраивавших расстрелы людей прямо на этом месте. Они принуждали пленных разуться, связывали несчастных между собой и стреляли в одного человека, который тянул на дно всех остальных. Таким образом экономили патроны, а обувь жертв впоследствии просто продавали. Словакия

Швейцария В Словакии можно найти памятники детям, чьи матеря решили сделать аборт. Скульптура называется «Не плачь, мама, я все равно тебя люблю», и частично она выполнена из хрусталя. Практически идентичный памятник разместился в Сургуте

На территории города Люцерн расположен памятник «Умирающему льву», который многие называют практически самым грустным в мире. Указанный мемориал был высечен в скале еще в первой половине XIX века, а посвящается он швейцарским гвардейцам, которые пали в период штурма дворца Тюильри. Германия

В Берлине в 1995 разместили нестандартный памятник книгам, которые весной 1933 года на указанном месте сожгли студенты-нацисты. Выполнен объект в виде пустых книжных полок, находящихся ниже уровня мостовой, но при этом накрытых стеклом. Украшает этот мемориал цитата Гейне, где он отметил, что сожжение книг служит своего рода прелюдией к сожжению людей. Россия

На просторах Санкт-Петербурга путешественники могут найти памятник собаке Павлова, который установлен прямиком на Аптекарском острове в саду Института экспериментальной медицины. Именно на указанном месте погибли многие животные, став жертвами научных экспериментов, которые над ними проводили. Беларусь

Солдаты Третьего рейха практически стерли с лица Земли деревню Хатынь, что послужило местью за убийство нескольких немецких военнослужащих. В ходе упомянутых событий почти 150 граждан были сожжены заживо или расстреляны, о чем и призван напомнить данный памятник, расположившись на месте населенного пункта.]]>