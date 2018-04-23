Царская сенсация: эксперты обнаружили у цесаревича Алексея два одинаковых зуба

На прошедшей 22 апреля в Москве научной конференции, посвященной идентификации так называемых «царских останков», которые обнаружили в тайном захоронении под Екатеринбургом , прозвучало сенсационное сообщение одного из докладчиков. Из него явствует, что убитый цесаревич Алексей… раздвоился! По крайней мере такой парадоксальный вывод следует при внимательном изучении материалов уже проведенных экспертиз.

К участию в нынешней конференции были приглашены эксперты и специалисты, так или иначе имевшие отношение данной теме в последние годы.

Одним из важнейших сообщений стал доклад Эмиля Агаджаняна, который проводил стоматологическую экспертизу останков, приписываемых членам императорской семьи. Опытный врач-стоматолог поделился с собравшимися настоящей сенсацией.

«При вскрытии екатеринбургского захоронения в 1991 году были обнаружены в числе прочих фрагментов два зуба, которые эксперты затруднились отнести к какому-либо из обнаруженных там девяти черепов, — пояснил Эмиль Гургенович. — С этими зубами при проведении их последующей официальной экспертизы происходили чудесные превращения. По крайней мере на страницах Заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы скелетированных останков из екатеринбургского захоронения. (М. : Министерство здравоохранения РФ . Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы, 1991-1998.) Сперва (страница 447 отчета) их атрибутировали, как седьмые или восьмые зубы верхней челюсти, которые «принадлежат одному лицу, наиболее вероятно в возрасте 13-16 лет». Но уже на следующей 448-й странице отчета написано, что «установленные анатомо-морфологические и рентгенологические признаки характерны для второго моляра верхней челюсти слева (7-й зуб) и принадлежит лицу с биологическим возрастом 14-15 лет»… Дальше можно обнаружить еще некоторые «модификации» выводов по этим двум зубам. «Если считать, что это вторые моляры верхней челюсти, асимметрия формирования корней которых встречается редко, то они принадлежат разным лицам с биологическим возрастом, равным соответственно 12-13 и 14-15 годам».

Если предполагать, что в Поросенковом Логе были найдены останки именно семьи императора Николая Второго , то единственным «лицом» с подходящим биологическим возрастом является цесаревич Алексей. Однако где все остальные его останки, где череп, кости? Откуда взялся в захоронении еще один ребенок? И как в общей могиле оказались эти два зуба?

Но это еще не все загадки.

В 2007 году при проведении археологических раскопок в нескольких десятках метров от места первого группового захоронения удалось найти останки еще двух человек — подростка и молодой девушки. Как предположили, это цесаревич Алексей и великая княжна Мария. Речь в данном случае идет не о крупных фрагментах скелетов, а лишь о мелких кусочках костной ткани, оставшихся после — судя по всему, — сожжения трупов. Общее количество этих останков очень мало: в источниках упоминается масса менее 200 граммов. По этим двум вновь найденным также была проведена экспертиза в рамках официального расследования. Результаты генетических исследований, якобы, дали убедительные аргументы в пользу того, что это действительно двое недостающих детей императора Николая.

Я тщательно изучил видеозапись доклада на конференции по делу об убийстве царской семьи судебного медика профессора Владимира Звягина . Именно он руководил судебно-медицинской экспертизой «екатеринбургских останков №2». Мое внимание привлекла таблица, на которой демонстрировались идентифицированные при экспертизе костные фрагменты. В видеозаписи она мелькнула буквально на секунду, но удалось при помощи современной умной техники воспроизвести эту таблицу — вполне читаемый ее вариант, на экране моего компьютера. И что же я там обнаружил? Оказывается, среди прочих костных фрагментов нашелся в этом захоронении зуб. Да не какой-нибудь, а второй левый моляр из верхней челюсти, принадлежащий ребенку! Но поскольку, согласно официальным выводам, ребенком этим являлся в данном случае цесаревич Алексей, то, значит, именно его это зуб!

Такой вот удивительный парадокс обнаружился у наследника российского престола. Получается, что он имел два одинаковых зуба — вторых верхних моляра с левой стороны челюсти.

Естественно, в реальности такого быть не может. А раз так, то версия с обнаружением останков сына Николая Второго оказывается весьма и весьма сомнительной. Выводы уже проведенных экспертиз, как видите, противоречат друг другу.

К слову сказать, провести новое исследование тех двух зубов из «главного» захоронения, о которых говорилось в начале, теперь уже невозможно. К настоящему времени оба эти зуба утеряны при совершенно непонятных обстоятельствах.»

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