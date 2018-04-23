Царская сенсация: эксперты обнаружили у цесаревича Алексея два одинаковых зуба 

На прошедшей 22 апреля в Москве научной конференции, посвященной идентификации так называемых «царских останков», которые обнаружили в тайном захоронении под Екатеринбургом, прозвучало сенсационное сообщение одного из докладчиков. Из него явствует, что убитый цесаревич Алексей… раздвоился! По крайней мере такой парадоксальный вывод следует при внимательном изучении материалов уже проведенных экспертиз.
К участию в нынешней конференции были приглашены эксперты и специалисты, так или иначе имевшие отношение данной теме в последние годы.
Одним из важнейших сообщений стал доклад Эмиля Агаджаняна, который проводил стоматологическую экспертизу останков, приписываемых членам императорской семьи. Опытный врач-стоматолог поделился с собравшимися настоящей сенсацией.
«При вскрытии екатеринбургского захоронения в 1991 году были обнаружены в числе прочих фрагментов два зуба, которые эксперты затруднились отнести к какому-либо из обнаруженных там девяти черепов, — пояснил Эмиль Гургенович. — С этими зубами при проведении их последующей официальной экспертизы происходили чудесные превращения. По крайней мере на страницах Заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы скелетированных останков из екатеринбургского захоронения. (М. : Министерство здравоохранения РФ. Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы, 1991-1998.) Сперва (страница 447 отчета) их атрибутировали, как седьмые или восьмые зубы верхней челюсти, которые «принадлежат одному лицу, наиболее вероятно в возрасте 13-16 лет». Но уже на следующей 448-й странице отчета написано, что «установленные анатомо-морфологические и рентгенологические признаки характерны для второго моляра верхней челюсти слева (7-й зуб) и принадлежит лицу с биологическим возрастом 14-15 лет»… Дальше можно обнаружить еще некоторые «модификации» выводов по этим двум зубам. «Если считать, что это вторые моляры верхней челюсти, асимметрия формирования корней которых встречается редко, то они принадлежат разным лицам с биологическим возрастом, равным соответственно 12-13 и 14-15 годам».
Если предполагать, что в Поросенковом Логе были найдены останки именно семьи императора Николая Второго, то единственным «лицом» с подходящим биологическим возрастом является цесаревич Алексей. Однако где все остальные его останки, где череп, кости? Откуда взялся в захоронении еще один ребенок? И как в общей могиле оказались эти два зуба?
Но это еще не все загадки.
В 2007 году при проведении археологических раскопок в нескольких десятках метров от места первого группового захоронения удалось найти останки еще двух человек — подростка и молодой девушки. Как предположили, это цесаревич Алексей и великая княжна Мария. Речь в данном случае идет не о крупных фрагментах скелетов, а лишь о мелких кусочках костной ткани, оставшихся после — судя по всему, — сожжения трупов. Общее количество этих останков очень мало: в источниках упоминается масса менее 200 граммов. По этим двум вновь найденным также была проведена экспертиза в рамках официального расследования. Результаты генетических исследований, якобы, дали убедительные аргументы в пользу того, что это действительно двое недостающих детей императора Николая.
Я тщательно изучил видеозапись доклада на конференции по делу об убийстве царской семьи судебного медика профессора Владимира Звягина. Именно он руководил судебно-медицинской экспертизой «екатеринбургских останков №2». Мое внимание привлекла таблица, на которой демонстрировались идентифицированные при экспертизе костные фрагменты. В видеозаписи она мелькнула буквально на секунду, но удалось при помощи современной умной техники воспроизвести эту таблицу — вполне читаемый ее вариант, на экране моего компьютера. И что же я там обнаружил? Оказывается, среди прочих костных фрагментов нашелся в этом захоронении зуб. Да не какой-нибудь, а второй левый моляр из верхней челюсти, принадлежащий ребенку! Но поскольку, согласно официальным выводам, ребенком этим являлся в данном случае цесаревич Алексей, то, значит, именно его это зуб!
Такой вот удивительный парадокс обнаружился у наследника российского престола. Получается, что он имел два одинаковых зуба — вторых верхних моляра с левой стороны челюсти.
Естественно, в реальности такого быть не может. А раз так, то версия с обнаружением останков сына Николая Второго оказывается весьма и весьма сомнительной. Выводы уже проведенных экспертиз, как видите, противоречат друг другу.
К слову сказать, провести новое исследование тех двух зубов из «главного» захоронения, о которых говорилось в начале, теперь уже невозможно. К настоящему времени оба эти зуба утеряны при совершенно непонятных обстоятельствах.»
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