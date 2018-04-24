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Индексы РФ растут на открытии, акции «Русала» дорожают на 11%
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Индексы РФ растут на открытии, акции «Русала» дорожают на 11% 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Акции «Русала» на торгах Московской биржи выросли на 14,8%, до 31 рубля за бумагу после заявления минфина США о возможном снятии санкций с компании. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В частности, 23 апреля сообщалось, что США готовы снять санкционные ограничения с «Русала», если совладелец компании Олег Дерипаска откажется от части ее активов и от контроля над ней.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
При этом в перечне компаний — сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины» и «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, на территории США замораживаются. При этом ранее отмечалось, что до 7 мая американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и «Русала», а до 5 июня — разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.
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