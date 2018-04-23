В Минпромторге обсудили новые меры по поддержке развития целлюлозно-бумажных производств 

23 апреля под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось совещание по вопросу развития целлюлозно-бумажной промышленности в России. Глава Минпромторга России отметил, что дальнейшее развитие отрасли с учетом растущего мирового спроса на целлюлозу невозможно без строительства новых производств.
В прошлом году компаниями были объявлены инициативы по реализации новых проектов. Это проекты в Красноярском крае (Внешэкономбанк, «Сибирский лес», ГК «Сегежа»), Пермском крае (ООО «Промышленной целлюлоза»), в Вологодской области («Свеза»). И сегодня я бы хотел обсудить их статус и направления наших совместных действий по их реализации сообщил Денис Мантуров.
Отдельно он остановился на механизмах финансовой помощи предприятиям. По словам Министра, пакет подобных мер на сегодня сформирован.
Например, мы оказываем поддержку при реализации комплексных инвестиционных проектов, при создании межсезонных запасов сырья и материалов. Выделяем на льготных условиях лесные участки в рамках механизма приоритетных инвестиционных проектов, предоставляем льготные займы через Фонд развития промышленности», — сказал глава ведомства и продолжил. — В целях развития экспорта в прошлом году мы запустили механизм компенсации затрат на транспортировку продукции при экспортных поставках. И в этом году мы продолжим помогать экспортерам высокотехнологичной продукции. У нас действует механизм специальных инвестиционных контрактов. Но мы осознаем, что данных мер недостаточно для принятия решения о строительстве новых заводов.
В ходе совещания представители власти, бизнеса и финансовых институтов рассказали о текущем состоянии отрасли и перспективах ее развития. В частности, с докладами выступили старший вице-президент, руководитель Управления лесоперерабатывающего комплекса Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Павел Билибин, председатель совета директоров АО «Группа „Илим“ Захар Смушкин, президент, председатель Правления „Segezha Group“ Михаил Шамолин, генеральный директор ООО „СВЕЗА-Лес“ Анатолий Фришман, заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, вице-президент ПАО „Сбербанк России“ Вячеслав Цыбульников, генеральный директор ООО „Сибирский Лес“ Анжелика Крыжановская. Обмен мнениями позволил сформировать понимание о новых актуальных инструментах по поддержке целлюлозно-бумажной промышленности и как наиболее эффективно совместно решить вопросы строительства новых целлюлозных заводов.