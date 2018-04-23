В Минпромторге обсудили новые меры по поддержке развития целлюлозно-бумажных производств

23 апреля под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось совещание по вопросу развития целлюлозно-бумажной промышленности в России. Глава Минпромторга России отметил, что дальнейшее развитие отрасли с учетом растущего мирового спроса на целлюлозу невозможно без строительства новых производств.

Отдельно он остановился на механизмах финансовой помощи предприятиям. По словам Министра, пакет подобных мер на сегодня сформирован.