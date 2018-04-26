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Главгосэкспертиза согласовала проект обновления базы в Новогорске
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Главгосэкспертиза согласовала проект обновления базы в Новогорске 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Новости судостроения
Ремонтируемый Учебно-тренировочный центр «Новогорск», расположенный в одноименном микрорайоне Химок, используется для подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям. Он был выбран одной из баз для проведения учебно-тренировочных занятий по подготовке к Кубку конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года.
Ранее согласованной и повторно представленной после корректировки проектной документацией предусматривается капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса № 1, двух футбольных полей, а также организация временной зоны гостеприимства и временных сооружений КПП на территории «Новогорска» на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Планируется, что во время чемпионата команды-участницы займут гостиничные номера на третьем, четвертом и пятом этажах Спортивно-оздоровительного комплекса №1 центра в Новогорске.
Площадь новых футбольных полей составит 9269,30 и 8490,30 кв.м, что соответствует действующим нормативным требованиям и стандартам, в том числе ФИФА и УЕФА. Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство покрытия полей, зон безопасности и разминки из натурального травяного газона с системой стабилизации GrassMax Systems, оборудование их сетчатым ограждением, устройство системы дренажа, полива, обогрева натурального газона, а так же системы светодиодного освещения.
Также проектной документацией предусматривается устройство зоны реабилитации травмированных игроков, представляющей собой участок игрового поля с габаритами 111,0×6,0 м, аналогичный по всем показателям зоне футбольного поля.
Изучив представленные повторно материалы, эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
Предыдущие положительные заключения по проектно-сметной документации на капитальный ремонт центра были выданы Главгосэкспертизой в апреле 2017 года.
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