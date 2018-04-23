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Субсидии из бюджета получат социальные предприниматели Нижегородской области
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Субсидии из бюджета получат социальные предприниматели Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном Центре инноваций социальной сферы, в Нижегородской области в 2018 году запустят не менее десяти пилотных негосударственных социальных проектов с бюджетным финансированием. При этом жители региона смогут получить дополнительные социальные услуги бесплатно.
«Важно повысить конкуренцию на рынке социальных услуг, чтобы у нижегородцев был более богатый выбор, например, обращаться в государственную службу социального сопровождения пожилых людей или получить эту же услугу у негосударственной организации», — заявил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, отметив, что конкуренция приведет к повышению качества.
По словам и.о. вице-губернатора, поручение направить не менее 10% бюджетного финансирования социальной сферы в негосударственный сектор было ранее дано главой региона Глебом Никитиным.
Как отметил директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых, одним из первых пилотных негосударственных социальных проектов с бюджетным финансированием станет Центр социального обслуживания населения в Сарове, который будет получать оплату из бюджета за оказанные услуги согласно действующим тарифам.
«Сотрудники Центра своим конкурентным преимуществом видят более внимательное отношение к подопечным. Кроме того, специалисты организации готовы оказывать дополнительные услуги, например, мытье окон, более продолжительное нахождение в квартире вместе с пожилым человеком», — сообщил Игорь Седых.
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