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«Упали что ли?»: Минниханов не поверил в учет сетей по версии «Таттелекома»
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«Упали что ли?»: Минниханов не поверил в учет сетей по версии «Таттелекома» 

Казанский репортер 1 час назад
Более 1 миллиарда рублей понадобится, чтобы учесть все кабельные сети на картах в республике, заявил депутат Госсовета РТ, генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин в ходе заседания совета по предпринимательству при президенте РТ. Главе Татарстана Рустаму Минниханову подобный отчет не понравился. Минниханов предположил, что цифра преувеличена.
«Вы упали, что ли? Не может стоить миллиард, чтобы нарисовать сети на карты, — оценил смету Рустам Минниханов. — Давайте спокойно рабочую комиссию создадим. Должны знать, где какие сети».
По словам Шафигуллина, 1 миллиард 119 миллионов рублей — это затраты на фиксацию 93 тысяч километров сетей. Минниханов считает, что переоценка работы в рамках рабочей группы должна завершиться в течение месяца. Вместе с бизнесменами вопросом озаботится министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
Фиксация кабельных сетей на карте республики необходима для защиты прав предпринимателей, купивших те или иные участки земель для развития своего бизнеса. В частности, о своей проблеме рассказал глава автосервиса «Основа движения» Сергей Павлючков. Купив участок в 2013 году, он не смог его использовать, поскольку под землей был проложен высоковольтный кабель в 10 тыс. вольт. В течение пяти лет он пытается решить вопрос, однако в республиканских инстанциях помочь бизнесмену не могут. Бизнесмены считают, что информацию обо всех сетях должен собрать «Таттелеком». Затем справка поступит в исполком и Росреестр.
Напомним, «Казанский репортер» вел онлайн-трансляцию заседания
совета по предпринимательству при президенте РТ.
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