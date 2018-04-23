Бразильского чиновника поймали на несуразном фотошопе и выставили посмешищем

Мэрия бразильского города Алворада выложила в Facebook плохо отретушированную фотографию, которую впоследствии высмеяли подписчики. Об этом сообщает местное издание Correio do Povo.

На исходный снимок с рабочим при помощи монтажа добавили изображение мэра города Хосе Арно Апполо до Амарала (José Arno Appolo do Amaral) и его заместителя. Подпись к фотографии гласила, что чиновники приехали на земляные работы, чтобы проинспектировать выполнение плана по сдерживанию наводнений в Алвораде.

Пользователи сети обратили внимание, что работа в фоторедакторе выглядит некачественно: в глаза бросаются непропорциональные размеры чиновников на опубликованной фотографии.

После большого количества замечаний от подписчиков мэрия решила удалить спорный снимок из официального профиля, однако генеральный директор по связям с общественностью города Селсо Дорнеллес (Celso Dornelles) заявил, что никакого монтажа на фотографии не было.

Тем не менее, пользователи не были удовлетворены оправданием. В соцсетях моментально появились фотожабы с участием бразильских чиновников.

Так, мэр Алвораде и его заместитель побывали на битве Супермена и Бэтмена, помогли Нилу Армстронгу установить флаг на Луне и проконтролировали знаменитую проходку Beatles по Эбби-Роуд.