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Бразильского чиновника поймали на несуразном фотошопе и выставили посмешищем
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Бразильского чиновника поймали на несуразном фотошопе и выставили посмешищем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Мэрия бразильского города Алворада выложила в Facebook плохо отретушированную фотографию, которую впоследствии высмеяли подписчики. Об этом сообщает местное издание Correio do Povo.
На исходный снимок с рабочим при помощи монтажа добавили изображение мэра города Хосе Арно Апполо до Амарала (José Arno Appolo do Amaral) и его заместителя. Подпись к фотографии гласила, что чиновники приехали на земляные работы, чтобы проинспектировать выполнение плана по сдерживанию наводнений в Алвораде.
Пользователи сети обратили внимание, что работа в фоторедакторе выглядит некачественно: в глаза бросаются непропорциональные размеры чиновников на опубликованной фотографии.
После большого количества замечаний от подписчиков мэрия решила удалить спорный снимок из официального профиля, однако генеральный директор по связям с общественностью города Селсо Дорнеллес (Celso Dornelles) заявил, что никакого монтажа на фотографии не было.
Тем не менее, пользователи не были удовлетворены оправданием. В соцсетях моментально появились фотожабы с участием бразильских чиновников.
Так, мэр Алвораде и его заместитель побывали на битве Супермена и Бэтмена, помогли Нилу Армстронгу установить флаг на Луне и проконтролировали знаменитую проходку Beatles по Эбби-Роуд.
В марте подписчики Ким Кардашьян в Instagram высмеяли знаменитость за несуразный фотошоп. Неудачную ретушь выдала машина на заднем плане, которая превратилась из джипа в неопознанный предмет.
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