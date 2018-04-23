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Ремонт Дома культуры в Октябрьске пройдет в два этапа
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Ремонт Дома культуры в Октябрьске пройдет в два этапа 

ТРК Губерния 1 час назад
На оперативном совещании в правительстве области обсудили капремонт дома культуры «Волга». Поручение привести в порядок здание глава региона дал во время визита в Октябрьск. Принято решение проводить работы в два этапа. В этом году запланирован ремонт кровли — это основная проблема. Кроме этого, отремонтируют окна, систему отопления и усилят фундамент. На это выделят 19 млн рублей. Дом культуры находится в плачевном состоянии, часть кабинетов даже пришлось закрыть. Там, где безопасно, занятия продолжились.
Также на совещании обсуждали строительство сетей водоснабжения в Октябрьске, они были проложены в 50 — 60 годах, капитального ремонта не было ни разу. Устаревшее оборудование приводит к авариям. Глава региона дал поручение министру ЖКХ проработать вопрос при участии крупных компаний-концессионеров, а также в рамках возможности финансирования за счет Фонда ЖКХ. Еще одно поручение Дмитрия Азарова по итогам визита в Октябрьск касалось строительства очистных сооружений, эта тема также актуальна для Сызрани и Жигулевска. Необходимо составить комплексную заявку от региона в федеральный проект «Чистая Волга».
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