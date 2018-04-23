Ремонт Дома культуры в Октябрьске пройдет в два этапа

На оперативном совещании в правительстве области обсудили капремонт дома культуры «Волга». Поручение привести в порядок здание глава региона дал во время визита в Октябрьск. Принято решение проводить работы в два этапа. В этом году запланирован ремонт кровли — это основная проблема. Кроме этого, отремонтируют окна, систему отопления и усилят фундамент. На это выделят 19 млн рублей. Дом культуры находится в плачевном состоянии, часть кабинетов даже пришлось закрыть. Там, где безопасно, занятия продолжились.