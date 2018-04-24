ЦБ ввел послабления для банков с санкционными клиентами

Правления банков смогут принимать решения о неухудшении оценки финансового положения контрагента, качества обслуживания долга по ссуде, категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, а также категории качества обеспечения, говорится в комментарии.

Поздышев уточняет, что меры вводятся до конца 2018 года и нивелируют негативное влияние санкций, вводимых на российских юрлиц, на показатели деятельности банков. Кроме того, они поддержат кредитование российской экономики, говорится в комментарии. «Данные решения позволят кредитным организациям не увеличивать резервы на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера по сравнению с последней отчетной датой, предшествующей дате введения санкций», — уточняет Поздышев.