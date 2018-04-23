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Из-за грядущего паводка в Архангельской области закрывают низководные мосты
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Из-за грядущего паводка в Архангельской области закрывают низководные мосты 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
На региональных автодорогах уже закрыты все ледовые переправы. Сегодня в Архангельске закрылись последние пешеходные. Кроме этого, планируется закрыть все низководные мосты — в этом году синоптики прогнозируют высокий уровень паводка на реках региона.
Уже завтра разберут мост через реку Курью на трассе Архангельск — Холмогоры. Последним закроют мост через Кулой на трассе Архангельск — Пинега — Мезень. Это случится в первой декаде мая.
— Мероприятия по подготовке автодорог и искусственных сооружений к паводку были начаты ещё в конце зимы со сброса снежных валов с дорог, очистки водопропускных труб и водоотводных канав. В настоящее время активно ведётся подготовка мостовых сооружений: ослабление льда, очистка опор и ледорезов, осмотр ледового поля выше и ниже по течению, завершается разборка временных мостовых сооружений, либо делается их пригрузка, — рассказал директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.
На дорогах области есть 31 потенциально затопляемый участок. Когда начинается ледоход, их обозначают специальными сигнальными вехами. Один участок уже затопило — это трасса Савинск — Ярнема — Онега.
Из-за переувлажнения дорог в Верхнетоемском районе ограничено движение автомобилей с нагрузкой более 1,5 тонны на ось. Ограничение коснулось трасс Верхняя Тойма—Чёрный Ручей, Верхняя Тойма — Тимошино — Семёновская, Двинской — Белореченский и Голубинская — Павловская.
Движение грузового транспорта вовсе ограничено на дорогах Шелоховская — Семёновская — Быковская, Шелоховская — Озерко — Погост, подъезд к урочищу Куфтыриха, подъезд к деревне Морщихинская, и Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож.
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