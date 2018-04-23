Из-за грядущего паводка в Архангельской области закрывают низководные мосты

На региональных автодорогах уже закрыты все ледовые переправы. Сегодня в Архангельске закрылись последние пешеходные. Кроме этого, планируется закрыть все низководные мосты — в этом году синоптики прогнозируют высокий уровень паводка на реках региона.

Уже завтра разберут мост через реку Курью на трассе Архангельск — Холмогоры. Последним закроют мост через Кулой на трассе Архангельск — Пинега — Мезень . Это случится в первой декаде мая.

— Мероприятия по подготовке автодорог и искусственных сооружений к паводку были начаты ещё в конце зимы со сброса снежных валов с дорог, очистки водопропускных труб и водоотводных канав. В настоящее время активно ведётся подготовка мостовых сооружений: ослабление льда, очистка опор и ледорезов, осмотр ледового поля выше и ниже по течению, завершается разборка временных мостовых сооружений, либо делается их пригрузка, — рассказал директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.

На дорогах области есть 31 потенциально затопляемый участок. Когда начинается ледоход, их обозначают специальными сигнальными вехами. Один участок уже затопило — это трасса Савинск — Ярнема — Онега

Из-за переувлажнения дорог в Верхнетоемском районе ограничено движение автомобилей с нагрузкой более 1,5 тонны на ось. Ограничение коснулось трасс Верхняя Тойма—Чёрный Ручей, Верхняя Тойма — Тимошино — Семёновская, Двинской — Белореченский и Голубинская — Павловская.