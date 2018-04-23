Похоронная индустрия Голландии ответила на потребности сторонников экологичного погребения

На выставке в Амстердаме , представляющей ритуальную атрибутику, одним из экспонентов стал гроб из тополя, который можно собрать и декорировать самостоятельно как изделия производителя мебели IKEA. Устройство для погребения производится из биоразлагаемого материала и оставляет наименьший углеродный след. Экологичному гробу вручили на выставке первую награду, посвященную решениям в области «зеленых» похорон и сокращению углеродного следа после смерти — Final footprint award. Таким образом, как объяснила газета The Guardian , голландская похоронная индустрия отреагировала на рост числа людей, которые хотят быть похороненными наиболее безопасным для окружающей среды способом.

Нидерландов, Великобритании и Производитель экологичных гробов — дизайнерская фирма Coffin In A Box Company — отправляет свои изделия в плоских упаковках по почте заказчикам из Бельгии Швейцарии . Стоимость вместе с доставкой — €342. По оценкам производителя, углеродный след такого гроба составляет 4 кг CO2, в то время как стандартный гроб оставит в атмосфере 25-30 кг углекислого газа.

"Экологическая осведомленность должна распространяться на все, что мы делаем, — считает Кор Гейтенбек, совладелец Coffin in a Box Company. — Мы сортируем мусор, думаем о машине, на которой ездим. Нам также нужно подумать о выборе нашего последнего путешествия".

Более 100 человек умирают каждую минуту. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 56 млн умерли в 2015 году, к 2030 году организация прогнозирует увеличение смертности на 25% — до 70 млн человек.

Гейтенбек считает, что захоронение меньше влияет на окружающую среду, чем кремация. «Кремация использует много энергии и повышает углеродный след, — объясняет он. — Простое захоронение в биоразлагаемых гробах лучше». Но в Великобритании, хотя три четверти людей выбирают кремацию, пространство на кладбищах заканчивается, и почти половина местных властей ожидает, что пространства да захоронения будут заполнены к 2033 году.

В Голландии предлагают использовать могилы повторно, делая первое захоронение глубоко в земле, и после того, как тело разложились, над ним захоранивать следующего человека. Однако множество современных гробов не являются биоразлагаемыми и остаются целыми даже после разложения тела.

"В прошлом люди использовали деревянные гробы, иногда содержащие ткань, но сейчас это химически обработанные изделия с синтетическими клеями и часто с краской и лаком для достижения блеска, — говорит Гейтенбек. — Эти гробы никоим образом не являются биоразлагаемыми, они часто производятся в Китае или Восточной Европе и транспортируются".

Фирма Гейтенбека начала работать над моделью гроба со сторонами, сделанными из переработанных целлюлозных волокон.

На голландской ярмарке также были представлены и другие экологичные изделия для похорон: саваны, биоразлагаемые гробы из переработанных материалов, гроб для безболезненного самоубийства и прочее.

Эти изделия могут быть использованы на «зеленых» кладбищах. Профессор Дуглас Дэвис, директор Центра исследований смерти и жизни Даремского университета указывает, что все больше людей предпочитают захоронение в лесу кладбищу. «В Великобритании столько же природных захоронений, сколько крематориев, — говорит он. — Лесное захоронение в чем-то более динамично, оно связано с жизнью, деятельностью и надеждой».

Ученый добавляет, что экологичность берет сегодня на себя те же положительные ассоциации, что и кремация, впервые предложенная в конце XIX в. По данным Кремационного общества Великобритании, сейчас в Соединенном Королевстве насчитывается 281 крематорий и более 270 естественных захоронений. По мнению Дэвиса, распространение небольших предприятий, предлагающих альтернативы от банановых листьев до рассыпания пепла в пространстве полностью меняют похороны.

Как отмечает Гейтенбек, кремация становится все более популярной, однако ресомация или «водная кремация» — процесс, используемый в США Канаде , когда плоть расщепляют щелочным раствором гидроксида калия, а скелет измельчают, — имеет более низкий углеродный след.

Однако, как напоминает The Guardian, для таких религий, как ислам и иудаизм, захоронение является единственным вариантом.

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