Похоронная индустрия Голландии ответила на потребности сторонников экологичного погребения 

На выставке в Амстердаме, представляющей ритуальную атрибутику, одним из экспонентов стал гроб из тополя, который можно собрать и декорировать самостоятельно как изделия производителя мебели IKEA. Устройство для погребения производится из биоразлагаемого материала и оставляет наименьший углеродный след. Экологичному гробу вручили на выставке первую награду, посвященную решениям в области «зеленых» похорон и сокращению углеродного следа после смерти — Final footprint award. Таким образом, как объяснила газета The Guardian, голландская похоронная индустрия отреагировала на рост числа людей, которые хотят быть похороненными наиболее безопасным для окружающей среды способом.
Производитель экологичных гробов — дизайнерская фирма Coffin In A Box Company — отправляет свои изделия в плоских упаковках по почте заказчикам из Бельгии, Нидерландов, Великобритании и Швейцарии. Стоимость вместе с доставкой — €342. По оценкам производителя, углеродный след такого гроба составляет 4 кг CO2, в то время как стандартный гроб оставит в атмосфере 25-30 кг углекислого газа.
"Экологическая осведомленность должна распространяться на все, что мы делаем, — считает Кор Гейтенбек, совладелец Coffin in a Box Company. — Мы сортируем мусор, думаем о машине, на которой ездим. Нам также нужно подумать о выборе нашего последнего путешествия".
Более 100 человек умирают каждую минуту. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 56 млн умерли в 2015 году, к 2030 году организация прогнозирует увеличение смертности на 25% — до 70 млн человек.
Гейтенбек считает, что захоронение меньше влияет на окружающую среду, чем кремация. «Кремация использует много энергии и повышает углеродный след, — объясняет он. — Простое захоронение в биоразлагаемых гробах лучше». Но в Великобритании, хотя три четверти людей выбирают кремацию, пространство на кладбищах заканчивается, и почти половина местных властей ожидает, что пространства да захоронения будут заполнены к 2033 году.
В Голландии предлагают использовать могилы повторно, делая первое захоронение глубоко в земле, и после того, как тело разложились, над ним захоранивать следующего человека. Однако множество современных гробов не являются биоразлагаемыми и остаются целыми даже после разложения тела.
"В прошлом люди использовали деревянные гробы, иногда содержащие ткань, но сейчас это химически обработанные изделия с синтетическими клеями и часто с краской и лаком для достижения блеска, — говорит Гейтенбек. — Эти гробы никоим образом не являются биоразлагаемыми, они часто производятся в Китае или Восточной Европе и транспортируются".
Фирма Гейтенбека начала работать над моделью гроба со сторонами, сделанными из переработанных целлюлозных волокон.
На голландской ярмарке также были представлены и другие экологичные изделия для похорон: саваны, биоразлагаемые гробы из переработанных материалов, гроб для безболезненного самоубийства и прочее.
Эти изделия могут быть использованы на «зеленых» кладбищах. Профессор Дуглас Дэвис, директор Центра исследований смерти и жизни Даремского университета указывает, что все больше людей предпочитают захоронение в лесу кладбищу. «В Великобритании столько же природных захоронений, сколько крематориев, — говорит он. — Лесное захоронение в чем-то более динамично, оно связано с жизнью, деятельностью и надеждой».
Ученый добавляет, что экологичность берет сегодня на себя те же положительные ассоциации, что и кремация, впервые предложенная в конце XIX в. По данным Кремационного общества Великобритании, сейчас в Соединенном Королевстве насчитывается 281 крематорий и более 270 естественных захоронений. По мнению Дэвиса, распространение небольших предприятий, предлагающих альтернативы от банановых листьев до рассыпания пепла в пространстве полностью меняют похороны.
Как отмечает Гейтенбек, кремация становится все более популярной, однако ресомация или «водная кремация» — процесс, используемый в США и Канаде, когда плоть расщепляют щелочным раствором гидроксида калия, а скелет измельчают, — имеет более низкий углеродный след.
Однако, как напоминает The Guardian, для таких религий, как ислам и иудаизм, захоронение является единственным вариантом.
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