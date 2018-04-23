Контроль за эксплуатацией лифтов будет усилен

Президент России Владимир Путин подписал закон об уведомительном порядке начала деятельности организаций, эксплуатирующих лифты, траволаторы и эскалаторы.

Соответствующий документ размещён в понедельник на официальном портале правовой информации.

В настоящее время фирмы, которые занимаются подобной работой, не обязаны информировать Ростехнадзор о начале периода эксплуатации или планируемой дате ремонта лифтов.

Закон устанавливает уведомительный порядок начала деятельности для организаций, осуществляющих монтаж, демонтаж, эксплуатацию, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек, эскалаторов (за исключением объектов метрополитена).

Данная мера позволит надзорным органам вести учёт подобных компаний и проводить их плановые проверки с предусмотренной по закону периодичностью.

В настоящее время, по статистике Ростехнадзора, количество таких организаций составляет около одной тысячи.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября, а осуществляющие соответствующую деятельность организации в течение полугода после этой даты обязаны уведомить об этом Ростехнадзор.