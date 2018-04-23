Ещё
Контроль за эксплуатацией лифтов будет усилен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Контроль за эксплуатацией лифтов будет усилен 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин подписал закон об уведомительном порядке начала деятельности организаций, эксплуатирующих лифты, траволаторы и эскалаторы.
Соответствующий документ размещён в понедельник на официальном портале правовой информации.
В настоящее время фирмы, которые занимаются подобной работой, не обязаны информировать Ростехнадзор о начале периода эксплуатации или планируемой дате ремонта лифтов.
Закон устанавливает уведомительный порядок начала деятельности для организаций, осуществляющих монтаж, демонтаж, эксплуатацию, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек, эскалаторов (за исключением объектов метрополитена).
Данная мера позволит надзорным органам вести учёт подобных компаний и проводить их плановые проверки с предусмотренной по закону периодичностью.
В настоящее время, по статистике Ростехнадзора, количество таких организаций составляет около одной тысячи.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября, а осуществляющие соответствующую деятельность организации в течение полугода после этой даты обязаны уведомить об этом Ростехнадзор.
Парламентская газета: последние новости
Путин одобрил соцвыплаты экс-работникам ОВД с детьми-инвалидами США предложили России выходить в космос в американских скафандрах Путин ужесточил наказание за недобросовестную конкуренцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие120
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня22
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»222
На Москву обрушится торнадо38
Кейт Миддлтон родила99
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение