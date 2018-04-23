В Можайске прокуратура выявила нарушение закона о противодействии легализации доходов

Можайске по результатам прокурорской проверки к ответственности привлечены руководители двух организаций, нарушивших законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Можайская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрев административные материалы, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений», — говорится в сообщении.

Проверка показала, что организации, оказывающие посреднические услуги при купле-продажи недвижимости, не утвердили правила внутреннего контроля за сделками. На момент проверки фирмы не состояли на учете в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ЦФО.

По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма).

Также руководителям фирм прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.