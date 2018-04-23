«Кубаньэнерго» снова столкнется в суде с Константином Пономаревым

Судебную тяжбу с кубанскими энергетиками Пономарев инициировал летом 2016 года. Тогда Краснинский районный суд Смоленской области рассмотрел дело и обязал «Кубаньэнерго» вернуть экс-аудитору 71 дизель-генератор и фактически предрешил вопрос о выплате нескольких миллиардов рублей якобы за использование оборудования и процентов за просрочку оплаты. Дело дошло до Верховного суда, который поддержал энергетиков. При этом «Кубаньэнерго» стала единственной компанией, которая не только отбилась от его исков, но и обратила на него внимание правоохранительных органов . По данным СМИ, деятельность экс-аудитора сегодня расследуют сразу по пяти статьям Уголовного кодекса РФ , предусматривающим наказание за мошенничество, уклонение от уплаты налогов, заведомо ложный донос, заведомо ложные показания и подкуп. В совокупности ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Крым — лишь одна из глав «патриотической саги» Пономарева, события которой вот уже много лет «прокатываются» в судах разных инстанций. Экс-аудитор регулярно подает многомиллиардные иски и к государственным структурам, и к своим бывшим клиентам — крупнейшим иностранным и российским компаниям, инвестирующим в экономику страны.

В СМИ судебные разбирательства Пономарева по поводу компенсаций за аренду дизель-генераторов называют не иначе как «системным подходом»: в судебном и внесудебном порядке он получил от компаний уже более 30 млрд рублей. История экс-аудитора больше похожа на попытку заработать на имидже патриота, а оказанное государством доверие сделать бесперебойным источником дохода. Одной из первых жертв «дизельгейта» стал, как писали журналисты, "Главмосстрой" , входящий в бизнес-империю Олега Дерипаски . Затем был шведский ритейлер ИКЕА , потом — логистический оператор «Торос» — «дочка» британской Raven Russia, и другие. Везде использовались схемы с арендой оборудования. А в 2014 году экс-аудитор добрался и до Республики Крым, которая испытывала энергетический голод в результате блокады полуострова.

Пономарева подозревают в уклонении от уплаты налогов на 8 млрд рублей

Официальные структуры стягивали в Крым из Сочи оборудование, которое обслуживало спортивные объекты во время Олимпиады, а также арендовали энергоустановки у компаний-партнеров. При этом кандидатура Пономарева, можно сказать, изначально фигурировала в условном «черном списке». «Кубаньэнерго» была уведомлена Советом министров Республики Крым о возбуждении в отношении Пономарева уголовного дела и возможном наложении на принадлежащие ему генераторы ареста. Однако в Крым Пономарев все-таки «пробился». По данным СМИ, для этого он подписал ряд фиктивных документов и искусственно создал цепочку передачи генераторов от него к связанным дружественными связями с ним компаниям — ООО «Стар Энерго», а затем к ООО «НТТ-Конструкции».

В 2016 году Пономарев подал первый иск к «Кубаньэнерго», затем потребовал от нее более 5 млрд рублей за использование электрогенераторов и чужих денежных средств. Однако «Кубаньэнерго» добилась пересмотра первого дела в высшей инстанции, а Следственный комитет возбудил в отношении Пономарева уголовное дело по признакам покушения на мошенничество.

Показательно, что в прошлом году, когда рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Пономареву, вокруг здания суда неожиданно собралась небольшая группка активистов, скандировавших «Слава патриоту!». Впрочем, сделав пару снимков для социальных сетей, доброжелатели так же быстро исчезли. О «патриотическом» характере поставки генераторов в Крым заводили речь и его адвокаты, забыв или умолчав при этом, что следствие подозревает Пономарева в уклонении от уплаты налогов на сумму как минимум 8 млрд рублей. Вот такой получается патриотизм за государственный счет.