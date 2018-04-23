Три мемориальные доски установят в Нижнем в честь героев Советского Союза

Три мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде в честь героев Советского Союза по инициативе администраций Советского и Канавинского районов.

Как заявила 23 апреля, в понедельник, на заседании комиссии Гордумы по местному самоуправлению заявила начальник управления по обеспечению деятельности городской Думы Ирина Пугаева, в городе увековечат память Дмитрия Аристархова Владимира Кучеренко и Николая Тараканова.

Мемориальную доску в честь Дмитрия Аристархова разместят на доме №64 по проспекту Гагарина.

Память Владимира Кучеренко увековечат мемориальной доской на доме №20 по улице Карла Маркса, а Николая Тараканова — на доме №7 по улице Должанской.

Дми́трий Аврамович Аристархов (10 ноября 1923 — 8 февраля 2017) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, командир взвода противотанковых ружей,

Николай Сергеевич Тараканов (27 января 1918 — 13 ноября 1993) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, заместитель командира по артиллерии гвардейского стрелкового полка.