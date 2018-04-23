Олег Манохин избран главой Общественной палаты Севастополя

За кандидатуру руководителя Ассоциации самообороны Севастополя Олега Махонина проголосовали 14 членов организации. Заместителем председателя Общественной палаты стал глава объединения крымских татар Севастополя «Ак-Яр» Энвер Мамутдинов. Представитель Севастополь в Общественной палате РФ будет нотариус Наталья Кирюхина, ранее занимавшая пост замглавы Общественной палаты Севастополя.

«Можно смело говорить, что сегодня исторический день в общественной. То, что казалось невозможным еще несколько месяцев назад — свершилось. Наконец-то избран председатель Общественной палаты, заместитель и представитель города-героя в Москве . Не скрою, для меня стать руководителем Общественной палаты — не только огромная честь, но и испытание», — прокомментировал «ФедералПресс» Махонин.

«Губернатору удалось погасить тот конфликт, который длился в Общественной палате четыре года. Очень здорово, что Овсянников сделал это не силой, не ломая людей через колено, а просто посадив всех за стол переговоров. Оказалось, что если слышать и слушать друг друга можно достойно выйти из любой сложной ситуации», — добавляет он.

Олег Манохин назвал сегодняшний день историческим для общественной жизни Севастополя и пообещал наладить работу палаты в ближайшее время. «В моих планах — активизировать работу Общественной палаты. Самое главное для меня — создать нормальную коммуникацию и взаимодействие между людьми. Буду пытаться снять акцент напряженности, чтобы подходить конструктивно к решению вопросов», — прокомментировал ФедералПресс новый глава коллегиального органа.

Напомним, что противостояние в Общественной палате Севастополя между «командой Чалого» и представителями проправительственной коалиции длилось более года. Из-за затянувшегося конфликта, подогреваемого сторонниками Алексея чалого, работа ОП была практически парализована.