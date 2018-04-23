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В районе Печатники состоялся отчет участкового уполномоченного полиции
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В районе Печатники состоялся отчет участкового уполномоченного полиции 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Во дворе дома на Шоссейной улице участковый уполномоченный Андрей Горбенко отчитался об итогах работы за 2017 год перед местными жителями.
— За прошедший год на моём участке зарегистрировано 14 преступлений, из которых девять остались не раскрытыми, — рассказал собравшимся капитан полиции Андрей Горбенко.
Участковый отметил, что он раскрыл 5 преступлений: одна кража, две угрозы убийством, незаконное хранение наркотиков и одно использование подложного документа.
За год участковым к административной ответственности привлечено 42 правонарушителя: 7 человек за распитие спиртных напитков, 13 — за отсутствие регистрации, а также 7 иностранцев за нарушение миграционного законодательства.
— Участковый Андрей Горбенко три раза в неделю ведет прием граждан и внимательно относится ко всем обращениям граждан, — отметил представитель Общественного совета при УВД по Юго-Восточному административному округу Андрей Жаров.
Также к участковому обратилось несколько жителей, которые поделились, что в некоторых квартирах проживают арендаторы и просили их проверить. Участковый записал адреса и обещал сообщить о результатах проверки.
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