В районе Печатники состоялся отчет участкового уполномоченного полиции

Во дворе дома на Шоссейной улице участковый уполномоченный Андрей Горбенко отчитался об итогах работы за 2017 год перед местными жителями.

— За прошедший год на моём участке зарегистрировано 14 преступлений, из которых девять остались не раскрытыми, — рассказал собравшимся капитан полиции Андрей Горбенко.

Участковый отметил, что он раскрыл 5 преступлений: одна кража, две угрозы убийством, незаконное хранение наркотиков и одно использование подложного документа.

За год участковым к административной ответственности привлечено 42 правонарушителя: 7 человек за распитие спиртных напитков, 13 — за отсутствие регистрации, а также 7 иностранцев за нарушение миграционного законодательства.

— Участковый Андрей Горбенко три раза в неделю ведет прием граждан и внимательно относится ко всем обращениям граждан, — отметил представитель Общественного совета при УВД по Юго-Восточному административному округу Андрей Жаров

Также к участковому обратилось несколько жителей, которые поделились, что в некоторых квартирах проживают арендаторы и просили их проверить. Участковый записал адреса и обещал сообщить о результатах проверки.