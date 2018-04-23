Смерть адвоката Пшеничного признают некриминальной: к этому склоняется Следком

Жуткая история с изнасилованным и изувеченным, по словам родственников, питерским предпринимателем Валерием Пшеничным , скорее всего закончится ничем. По данным источника «КВ», знакомого с ситуацией Следственный комитет готовит отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти заключенного СИЗО №4 Санкт-Петербурга . Это кажется невероятным, но это так.

— Следственный комитет уже давно разбирается в ситуации и вероятнее всего откажет в возбуждении уголовного дела. Следователи пришли к выводу, что убийства не было. С натяжкой может быть «доведение до самоубийства», но скорее всего останется чистое самоубийство, — рассказал «КВ» источник.

По его словам, сумятицу в этом деле внесла судебно-медицинская экспертиза, во время которой специалисты допустили немало оплошностей.

— С травмами все понятно. Повешение как раз сопровождается переломом позвоночника. Также не исключено выделение кала, мочи и спермы во время удушения. Непонятно, каким образом следы спермы оказались в теле человека. Здесь судмедэксперты могли, что называется «накосячить» и поэтому возникли вопросы по поводу сексуального насилия, — пояснил источник, уточнив, что в итоге специалисты приходят к выводу, что смерть Пшеничного не носит насильственный характер.

Напомним, изначально говорилось, что было проведено две разные экспертизы, противоречащие друг другу. Теперь же источники во ФСИН более категоричны: экспертиза одна, на 20 листах, и следы спермы обнаружены на теле погибшего, так сказать, с внешней стороны. А некоторые фрагменты этой экспертизы были интерпретированы так, что создалось впечатление, будто осужденного изнасиловали.

Кстати, сейчас в отношении медиков, которые могли внести сумятицу в дело Пшеничного, ведется проверка.

Отдельного упоминания достоин факт, о котором вчера сообщила «Новая газета»: на тюремных аксессуарах (электропровод, белый шнурок, палка с изолентой) выявлены следы ДНК сотрудников СИЗО. Упоминается, в том числе, некто Захарочкин Е. Ю. Скорее всего, это работник изолятора: «КВ» нашел декларацию человека с такими данными за 2011 год на сайте управления ФСИН по Санкт-Петербургу. Но в данном случае следы ДНК не являются доказательством сексуальным насилием Пшеничного.

— Нашли биологические следы некого Захарочкина. А кроме него, еще нескольких человек из числа персонала. Но в экспертизе не сказано прямо, что была обнаружена его сперма. Это могут быть потожировые выделения и т. д.

Тем временем, адвокат семьи Пшеничного, заявила «КВ», что уже подала письменные ходатайство следствию на предмет изучения видео с камер наблюдения в СИЗО№4.

— Видео последнего дня Пшеничного в СИЗО вызвало много вопросов. С учетом того, что это копия, неизвестно каким образом перенесенная на видеоноситель. Ходатайство следователь полностью удовлетворил и будет получать ответы на наши вопросы, — сказала «КВ» адвокат Лариса Фон Арев.

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