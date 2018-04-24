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В белгородском горсовете сократят количество депутатов
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В белгородском горсовете сократят количество депутатов 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В горсовете Белгорода одобрили инициативу по изменению количества депутатов. Сейчас городской депутатский корпус включает 54 человека. Половина из них избрана по одномандатным округам, половина — по партийным.
В городах с аналогичной численностью населения работает меньшее количество депутатов: вТвери — 33, в Курске — 34, в Воронеже — 36.
Численность депутатов Белгородского горсовета шестого созыва составит 39 человек. 27 из них будут избраны по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам.
Ранее идея о сокращении количества депутатов обсуждалась на публичных слушаниях. Инициативу выдвинул единоросс Михаил Бажинов. По его мнению, такая мера улучшит взаимодействие с администрацией города и позволит оптимизировать расходы.
Представители КПРФ предлагали также сократить количество одномандатников. А в ЛДПР предложили избирать по партспискам всех депутатов.
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