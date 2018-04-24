В белгородском горсовете сократят количество депутатов

В горсовете Белгорода одобрили инициативу по изменению количества депутатов. Сейчас городской депутатский корпус включает 54 человека. Половина из них избрана по одномандатным округам, половина — по партийным.

В городах с аналогичной численностью населения работает меньшее количество депутатов: вТвери — 33, в Курске — 34, в Воронеже — 36.

Численность депутатов Белгородского горсовета шестого созыва составит 39 человек. 27 из них будут избраны по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам.

Ранее идея о сокращении количества депутатов обсуждалась на публичных слушаниях. Инициативу выдвинул единоросс Михаил Бажинов. По его мнению, такая мера улучшит взаимодействие с администрацией города и позволит оптимизировать расходы.