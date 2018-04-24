Медведев осмотрел технопарк «Слава» в Москве

Медведеву также показали токоограничивающие устройства, в основе которых — сверхпроводник. Разработку применяют в электродвигателях. Устройство при одинаковой мощности по своему размеру в несколько раз меньше, чем традиционный электродвигатель. Разработчики заявляют о том, что его можно будет использовать в самолето— и судостроении, поскольку, по прогнозам, к 2050 году все летательные аппараты перейдут на электродвигатели. К Медведеву обратились с просьбой дать указания Минэнерго разработать программу внедрения технологии. Премьер поинтересовался, какого одобрения от него ждут здесь и сейчас. «Если морально, то, безусловно, уже одобрил», — сказал глава правительства.

Ему также продемонстрировали магнитноплазмодинамический двигатель. Два небольших устройства, высотой 40 сантиметров, могут поднять спутник до геостационарной орбиты, израсходовав заметно меньшее количество топлива, чем тяжелая ракета. Первичное выведение аппарата в космос будет осуществляться традиционным способом, а затем, при отсутствии гравитации, небольшие двигатели, используя 3-4 тонны топлива, поднимут спутник на необходимую высоту. Разработчики надеются, что через 2-3 года аппарат можно будет испытать на МКС, которую постоянно необходимо «поднимать».

"Осуществимая?" — поинтересовался об этой идее Медведев, на что также получил утвердительный ответ. Премьер согласился с тем, что использовать тяжелые ракеты для решения задачи выведения спутников достаточно дорого. «Если эта альтернатива существующим идеям, это хорошо», — сказал премьер. «Надо попробовать», — отметил он.

Следующие точки осмотра касались медицинских технологий. Премьеру показали приборы, которые используются для оптических томографов и продаются, в основном, в Японию . Инженеры посетовали, что в России соответствующего рынка нет и томографы закупаются японские с российскими частями внутри. «Неплохо было бы, чтобы у нас свои томографы появились», — сказал Медведев.

Выяснилось, что одна из проблем, с которыми сталкиваются производители медицинской продукции, это устоявшаяся практика использовать иностранные аппараты, привычка врачей к японской технике. «Переучатся, если наш будет не хуже — чего не переучиться. Будем надеяться, что появятся [томографы российского производства]», — сказал Медведев.

Технопарк «Слава»

Технопарк «Слава» ведет свою историю с апреля 2008 года и с 2015 года является участником Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP). На его площадке в промышленной зоне «Воронцово» на юго-западе столицы размещаются 80 инновационных компаний, специализирующихся в биомедицине, робототехнике, приборостроении, энергетических и информационно-коммуникационных технологиях. Технопарк предоставляет резидентам исследовательские лаборатории и конструкторские бюро, обеспечивает их оборудованием, научно-техническим консалтингом, а также организует выставки, круглые столы по инновационной тематике и так делее. Кроме того, в технопарке организовано проведение лекций, преддипломной практики, мастер-классов и лабораторных работ по нанотехнологиям для школьников и студентов.