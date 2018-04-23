Кандидаты на должность нотариуса пройдут трехступенчатый отбор

Процедура становится более прозрачной. Одно из важных новшеств: серьезное преимущество при отборе получат специалисты, отработавшие в дальних регионах.

Вряд ли надо напоминать, насколько престижна должность нотариуса. В Москве Санкт-Петербурге , разных богатых регионах каждый раз, когда открывается вакансия, возникают гигантские очереди из желающих. Многие юристы заранее готовят по нескольку комплектов документов, чтобы иметь под рукой дежурную папку — вдруг завтра объявят новый конкурс?

Зато в дальних и малонаселенных регионах до недавних пор возникали проблемы: были участки, где годами не удавалось найти желающих стать нотариусами. Все изменила специальная программа Федеральной нотариальной палаты: в таких глухих уголках нотариусы начали получать дотации. В итоге вакансии стали заполняться.

А новая система конкурсов повысит привлекательность бедных районов для специалистов, мечтающих о пути нотариуса.

Как сообщают в министерстве юстиции, новый порядок предполагает трехступенчатую систему отбора кандидатов. Первый этап: письменный экзамен. Второй: рассмотрение рекомендации нотариальной палаты субъекта Российской Федерации . Третий: индивидуальное собеседование.

Письменный экзамен состоит из 20 практических задач и задания по составлению проекта нотариального документа. На все отводится 3 часа, будет только одна попытка сдачи.

Письменный экзамен будет проводиться с использованием автоматизированной информационной системы Федеральной нотариальной палаты, которая впоследствии обеспечивает анонимную проверку результатов экзамена. Лица, сдавшие письменный экзамен, допускаются к следующему этапу конкурса — рассмотрению рекомендации.

На втором этапе — при рассмотрении рекомендации — конкурсанту будут присваивать дополнительные баллы в зависимости от стажа работы по юридической специальности, в нотариальной конторе или нотариальной палате, работу в труднодоступных и малонаселенных местностях, за наличие ученой степени или научного звания, иные характеристики.

"Заключительный этап конкурса — индивидуальное собеседование, во время которого конкурсанту может быть задано не более 10 вопросов, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате. — Собеседование будет проводиться в день рассмотрения рекомендаций, а при более чем десяти конкурсантах — в трехдневный срок со дня рассмотрения рекомендаций".

Специалист, отработавший в дальних регионах, получит дополнительные баллы

После оценки всех участников конкурса и подсчета набранных конкурсантами оценок конкурсная комиссия будет определять победителя. Им станет тот, кто получит наибольшую итоговую оценку.

Новый порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса начнет действовать уже с 1 октября 2018 года.

"Реализация порядка позволит производить отбор на должность нотариуса наиболее подготовленных лиц, имеющих необходимые профессиональные знания, способных обеспечить правовую защиту имущественных и иных прав и законных интересов граждан и юридических лиц", — полагают в минюсте

К участию в конкурсе допускаются граждане России, которые получили высшее юридическое образование в аккредитованном государством вузе. Стаж работы по юридической специальности должен составлять минимум 5 лет, а возраст претендента должен быть не менее 25 лет и не более 75 лет.

Кстати, сейчас обсуждаются различные проекты повышения роли нотариуса. Поэтому и требований к тем, кто занимает должности, очень высокие.

"Нотариат — это структура абсолютно полезная, чрезвычайно необходимая в любых экономических условиях, — сказал недавно на «круглом столе» в Госдуме советник президента РФ Вениамин Яковлев . — Именно нотариус выполняет очень важную функцию — вводит правовую определенность в сферу имущественных отношений, прежде всего — в сферу оборота недвижимости".

Современные электронные технологии, внедренные нотариатом, открыли дорогу для совершенно новых нотариальных сервисов, которые раньше казались бы просто фантастикой.

"Благодаря грамотному сочетанию накопленных знаний, опыта и самых современных цифровых технологий нотариат сохраняет за собой статус востребованного правового института, отвечающего актуальным запросам общества", — говорит президент ФНП Константин Корсик