Швейцария случайно попала в «жернова» антироссийских санкций

Кризис пережили, в том числе, три швейцарские промышленные группы на следующий день после объявления об американских санкциях: Sulzer, Schmolz + Bickenbach и Oerlikon. Эти компании объединяет лишь то, что в них инвестировал российский бизнесмен Виктор Вексельберг . Руководство многих швейцарских компаний выпустило заявления, чтобы успокоить инвесторов. Так, Sulzer, акции которой просели на 25%, заявила о планах как можно скорее довести российскую долю до уровня менее 50%, чтобы вытащить компанию с поля боя «новой холодной войны, которая разворачивается между США и Россией», отмечает автор статьи. Один из руководителей Sulzer заявил, что компания стала случайной жертвой этого противоборства. Есть опасения, что и вся экономика Швейцарии может попасть в «жернова» схватки Вашингтона с Москвой . Несмотря на продолжающееся ослабление торговых отношений между Женевой и Москвой с 2014 года, прямые российские инвестиции в Швейцарию лишь растут: если в 2013 году они составляли $12,9 млрд, то в апреле 2017 года — уже $20,2 млрд

Блокировка американских счетов и операций в долларах привела к тому, что россиянам потребовалась наличность. Они стали выводить свои деньги и возвращать их на родину. По мнению экспертов, это заставило упасть курс швейцарского франка до значений, не фиксировавшихся с 2015 года. Впрочем, по мнению Хмельницкого, распространения кризиса бояться не стоит: антироссийские санкции повлияют на швейцарскую экономику, но не напрямую, так как случай группы Sulzer особенный, а американские санкции всегда имели целенаправленный характер. Кроме того, большинство компаний, попавших под санкции, инвесторам неизвестны и на биржах не представлены.