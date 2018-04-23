Ремонт здания главной детской библиотеки Ульяновска начнется осенью 2018 года

Ульяновске в сентябре начнется ремонт центральной детской библиотеки имени С. Т. Аксакова. На это из регионального бюджета направят 300 млн рублей, сообщается на сайте правительства Ульяновской области.

По словам губернатора региона Сергея Морозова, дизайн-проект и проектно-сметная документация уже готовы и скоро будут направлены на экспертизу. Ее результаты станут известны летом.