Ремонт здания главной детской библиотеки Ульяновска начнется осенью 2018 года 

В Ульяновске в сентябре начнется ремонт центральной детской библиотеки имени С. Т. Аксакова. На это из регионального бюджета направят 300 млн рублей, сообщается на сайте правительства Ульяновской области.
По словам губернатора региона Сергея Морозова, дизайн-проект и проектно-сметная документация уже готовы и скоро будут направлены на экспертизу. Ее результаты станут известны летом.
«По итогам исполнения областного бюджета за первый квартал Министерство искусства и культурной политики планирует выделить ассигнования на 2018 год в объёме 5 млн рублей на первый этап реконструкции. В последующие этапы будет направлено ещё 294 млн рублей», — рассказала и.о. министра искусства и культурной политики Евгения Сидорова.
Фото: Евгений Поторочин