В Воронеже появится российско-китайское электротехническое предприятие

ВОРОНЕЖ, 24 апр — РИА Новости . Совместное российско-китайское предприятие по разработке и производству электротехнического оборудования будет создано в Воронеже, говорится в сообщении правительства области.

В 2017 году представители воронежского ЗАО «Орбита» посетили Китай в составе российской делегации под руководством "Рособоронэкспорта" . Проведя переговоры, ЗАО «Орбита» подписало с китайской стороной меморандум о намерениях, предусматривающий создание совместного предприятия на территории Воронежа.

Накануне Воронеж посетила китайская делегация, в состав которой вошли руководители и сотрудники крупных компаний электротехнической отрасли: ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс», Восточно-китайского НИИ электронной инженерии и ООО «ЕКУ Электроникс Индастриал». Основной темой встречи стало создание на территории Воронежа совместного российско-китайского предприятия по разработке и производству электротехнического оборудования промышленного и специального назначения.

"Было подписано соглашение о создании совместного предприятия между ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс» и ЗАО «Орбита», — говорится в сообщении.

Как информирует облправительство, документ подписали президент ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс» Циюэ Хе и генеральный директор ЗАО «Орбита» Олег Романов . Объемы инвестиций и сроки строительства предприятия не называются.

Александр Гусев. "Думаю, что это предприятие станет началом плодотворного и масштабного сотрудничества в сфере электроники и других, укрепит наши деловые и дружеские связи с представителями КНР. Мы окажем всю необходимую поддержку как на стадии организации предприятия, так и потом, когда оно начнет работать", — сказал на подписании соглашения врио губернатора Воронежской области

Президент ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс» Циюэ Хе в свою очередь отметил, что союз российской и китайской компаний обещает быть успешным и результативным. У Воронежской области уже есть опыт работы с представителями бизнес-сообщества КНР: сегодня на территории региона работают четыре совместных предприятия с участием китайского капитала.

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