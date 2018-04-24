2500 платных парковочных мест могут появиться в Ижевске 

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска могут появиться около 2500 платных парковочных мест. На местах установят системы видеофиксации и паркоматы, сообщает пресс-служба города.
Таким образом власти намерены разгрузить центр города от хаотично припаркованных автомобилей, уменьшить пробки и стимулировать жителей выбирать общественный транспорт для езды по городу.
Проект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения. Право на его заключение разыграют на аукционе.
В настоящее время Ижевск изучает опыт Перми по внедрению платных парковок.
Напомним, в 2013 году власти столицы обещали установить плату за парковку на улице Красноармейской.