2500 платных парковочных мест могут появиться в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . В центре Ижевска могут появиться около 2500 платных парковочных мест. На местах установят системы видеофиксации и паркоматы, сообщает пресс-служба города.

Таким образом власти намерены разгрузить центр города от хаотично припаркованных автомобилей, уменьшить пробки и стимулировать жителей выбирать общественный транспорт для езды по городу.

Проект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения. Право на его заключение разыграют на аукционе.

В настоящее время Ижевск изучает опыт Перми по внедрению платных парковок.