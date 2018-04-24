Ещё
2500 платных парковочных мест могут появиться в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

2500 платных парковочных мест могут появиться в Ижевске 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска могут появиться около 2500 платных парковочных мест. На местах установят системы видеофиксации и паркоматы, сообщает пресс-служба города.
Таким образом власти намерены разгрузить центр города от хаотично припаркованных автомобилей, уменьшить пробки и стимулировать жителей выбирать общественный транспорт для езды по городу.
Проект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения. Право на его заключение разыграют на аукционе.
В настоящее время Ижевск изучает опыт Перми по внедрению платных парковок.
Напомним, в 2013 году власти столицы обещали установить плату за парковку на улице Красноармейской.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Удмуртии появились новые правила о детском отдыхе и безопасности на воде Бывший начальник УФСКН по Удмуртии возглавил «Ространснадзор» в Томской области Исчезающая архитектура Ижевска
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины108
Кремль готовит суперманевр433
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ76
Британия ответила РФ по делу Скрипаля14
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение