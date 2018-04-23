В Болгарии стартует Международный Фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!»

На фестивале будет представлена выставка оригинальных молодежных инженерных изобретений по тематическим разделам: авиация, судостроение, робототехника и инновации для города. Также в программе предусмотрен содержательный научно-образовательный блок: лекции ведущих преподавателей технических вузов России и Болгарии, научные шоу физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова , мастер-классы для школьников, показ научно-популярных фильмов российского телеканала «Наука», интерактивные демонстрации научных экспериментов, дискуссионный клуб и неформальные встречи с лидерами отраслей и политическими деятелями.

Одним из ключевых мероприятий фестиваля станет Хакатон «Технотрон», в ходе которого российские и болгарские студенты на практике проверят, кто лучший в инженерном мастерстве: команды соберут учебные и гоночные дроны-беспилотники и испытают их скорость и маневренность на специальной трассе.

Официальное открытие фестиваля состоится 27 апреля в 12.00 в Центральном фойе Российского культурно-информационного центра в Софии.

На площадке Фестиваля «От винта!» пройдет заседание рабочей группы по образованию Межправительственной Российско-Болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На заседании предполагается обсудить и актуализировать текст Межправительственной российско-болгарской программы сотрудничества.

Мероприятие проводится при поддержке Президента Республики Болгария Румена Радева, Координационного совета по развитию детского и молодежного научно-технического творчества Союза машиностроителей России , общественной организации «Офицеры России», Телеканала «Наука», Студенческого совета Софийского университета им. «Святого Климента Охридского», ТИТА-КОНСУЛТ ООД, Дегри Консултинг ЕООД, информационного агентства БГНЕС и National Geographic

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