Ещё
В Болгарии стартует Международный Фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

В Болгарии стартует Международный Фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
С 27 по 29 апреля, на площадке Российского культурно-информационного центра в Софии впервые пройдет Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», организатором которого выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От Винта», Представительство Россотрудничества в Республике Болгарии и болгарская некоммерческая организация «Авиационно-космический форум».
На фестивале будет представлена выставка оригинальных молодежных инженерных изобретений по тематическим разделам: авиация, судостроение, робототехника и инновации для города. Также в программе предусмотрен содержательный научно-образовательный блок: лекции ведущих преподавателей технических вузов России и Болгарии, научные шоу физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, мастер-классы для школьников, показ научно-популярных фильмов российского телеканала «Наука», интерактивные демонстрации научных экспериментов, дискуссионный клуб и неформальные встречи с лидерами отраслей и политическими деятелями.
Одним из ключевых мероприятий фестиваля станет Хакатон «Технотрон», в ходе которого российские и болгарские студенты на практике проверят, кто лучший в инженерном мастерстве: команды соберут учебные и гоночные дроны-беспилотники и испытают их скорость и маневренность на специальной трассе.
Официальное открытие фестиваля состоится 27 апреля в 12.00 в Центральном фойе Российского культурно-информационного центра в Софии.
На площадке Фестиваля «От винта!» пройдет заседание рабочей группы по образованию Межправительственной Российско-Болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На заседании предполагается обсудить и актуализировать текст Межправительственной российско-болгарской программы сотрудничества.
Мероприятие проводится при поддержке Президента Республики Болгария Румена Радева, Координационного совета по развитию детского и молодежного научно-технического творчества Союза машиностроителей России, общественной организации «Офицеры России», Телеканала «Наука», Студенческого совета Софийского университета им. «Святого Климента Охридского», ТИТА-КОНСУЛТ ООД, Дегри Консултинг ЕООД, информационного агентства БГНЕС и National Geographic.
Справочно:
Фестиваль «От Винта» проходит в России с 2005 года под патронатом главы государства Владимира Путина, который неоднократно посещал экспозиции моделей и встречался с молодыми изобретателями. В фестивале принимают участие дети, школьники и студенты, которые отбираются по конкурсу инженерных разработок в ходе региональных этапов. По итогам конкурса организовывается экспозиция моделей и макетов летательных аппаратов, космических кораблей, межпланетных станций, аэронавигационных систем, образцов робототехники, картин аэрокосмической тематики и других работ. На финальном этапе фестиваль «От винта!» представляет работы молодых изобретателей на ведущих российских и международных выставочных площадках, таких как международный авиакосмический салон МАКС, ИННОПРОМ, Военно-морской салон в Санкт-Петербурге, Авиасалон в Геленджике, Международный военно-технической форум «Армия» и других. На протяжении 13 лет Фестиваль решает задачи развития научно-технического творчества молодежи, привлечения её к изобретательской деятельности и ориентации на обучение инженерным профессиям.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
В Новосибирске состоится Координационный совет по вопросам фармацевтической и медицинской промышленности В Минпромторге России вручили государственные и ведомственные награды Россия и Индия обсудили формат сотрудничества в сфере производства комплектующих для военной техники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении272
На Москву обрушится торнадо25
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО78
Назван преемник Саргсяна20
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение