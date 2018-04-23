В Болгарии стартует Международный Фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» 

С 27 по 29 апреля, на площадке Российского культурно-информационного центра в Софии впервые пройдет Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», организатором которого выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От Винта», Представительство Россотрудничества в Республике Болгарии и болгарская некоммерческая организация «Авиационно-космический форум».
На фестивале будет представлена выставка оригинальных молодежных инженерных изобретений по тематическим разделам: авиация, судостроение, робототехника и инновации для города. Также в программе предусмотрен содержательный научно-образовательный блок: лекции ведущих преподавателей технических вузов России и Болгарии, научные шоу физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, мастер-классы для школьников, показ научно-популярных фильмов российского телеканала «Наука», интерактивные демонстрации научных экспериментов, дискуссионный клуб и неформальные встречи с лидерами отраслей и политическими деятелями.
Одним из ключевых мероприятий фестиваля станет Хакатон «Технотрон», в ходе которого российские и болгарские студенты на практике проверят, кто лучший в инженерном мастерстве: команды соберут учебные и гоночные дроны-беспилотники и испытают их скорость и маневренность на специальной трассе.
Официальное открытие фестиваля состоится 27 апреля в 12.00 в Центральном фойе Российского культурно-информационного центра в Софии.
На площадке Фестиваля «От винта!» пройдет заседание рабочей группы по образованию Межправительственной Российско-Болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На заседании предполагается обсудить и актуализировать текст Межправительственной российско-болгарской программы сотрудничества.
Мероприятие проводится при поддержке Президента Республики Болгария Румена Радева, Координационного совета по развитию детского и молодежного научно-технического творчества Союза машиностроителей России, общественной организации «Офицеры России», Телеканала «Наука», Студенческого совета Софийского университета им. «Святого Климента Охридского», ТИТА-КОНСУЛТ ООД, Дегри Консултинг ЕООД, информационного агентства БГНЕС и National Geographic.
Справочно:
Фестиваль «От Винта» проходит в России с 2005 года под патронатом главы государства Владимира Путина, который неоднократно посещал экспозиции моделей и встречался с молодыми изобретателями. В фестивале принимают участие дети, школьники и студенты, которые отбираются по конкурсу инженерных разработок в ходе региональных этапов. По итогам конкурса организовывается экспозиция моделей и макетов летательных аппаратов, космических кораблей, межпланетных станций, аэронавигационных систем, образцов робототехники, картин аэрокосмической тематики и других работ. На финальном этапе фестиваль «От винта!» представляет работы молодых изобретателей на ведущих российских и международных выставочных площадках, таких как международный авиакосмический салон МАКС, ИННОПРОМ, Военно-морской салон в Санкт-Петербурге, Авиасалон в Геленджике, Международный военно-технической форум «Армия» и других. На протяжении 13 лет Фестиваль решает задачи развития научно-технического творчества молодежи, привлечения её к изобретательской деятельности и ориентации на обучение инженерным профессиям.