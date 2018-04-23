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Соглашение о социальном партнерстве подписали в Раменском районе
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Соглашение о социальном партнерстве подписали в Раменском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В культурно-досуговом центре «Сатурн» в Раменском районе Подмосковья состоялось торжественное собрание, посвященное Празднику труда, в рамках которого было вручено 22 награды, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
«В рамках мероприятия было подписано территориальное соглашение о социальном партнерстве между администрацией Раменского муниципального района, Ассоциацией профсоюзов Раменского муниципального района и работодателями Раменского муниципального района — Советом директоров научных и промышленных предприятий города Раменское и Раменской общественной организацией «Гильдия предпринимателей» на 2018-2019 годы», — говорится в сообщении.
Территориальное соглашение — это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между работниками и работодателями, заключаемый на уровне определенной территории. Территориальное соглашение устанавливает условия труда, а также социальные гарантии и льготы, связанные с территориальными особенностями района.
Под текстом соглашения свои подписи поставили глава Раменского муниципального района Андрей Кулаков, председатель Ассоциации профсоюзов Раменского района Валерий Умеренко, председатель Совета директоров научных и промышленных предприятий города Раменское Гиви Джанджгава и руководитель Раменской общественной организации «Гильдия предпринимателей» Юрий Ермаков.
Праздник продолжился в зале культурно-досугового центра. Глава Раменского района вручил двадцать две награды: благодарственное письмо губернатора Московской области, благодарность губернатора Московской области, почетное звание заслуженный работник здравоохранения Московской области, почетную грамоту министерства потребительского рынка и услуг Московской области, знаки и почетные грамоты главы Раменского района.
«Это праздник тех людей, которые ответственно и добросовестно работают на своих местах. Московская область уверенными шагами идет вперед, и Раменский район, занимая лидирующие позиции по многим показателям, вносит существенный вклад в развитие всего Подмосковья. Этот результат достигнут вашими силами, вашим трудом. И мы им гордимся. Я от всего сердца благодарю ветеранов, которые создали все то, что сейчас мы имеем, дали возможность твердо стоять на ногах. Все, что нас окружает, создано людьми, которые многие годы посвятили труду на благо Раменского района!» — сказал Андрей Кулаков.
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