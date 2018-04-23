Путин подписал закон о передаче таможней конфиската в Росимущество, минуя ФССП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает передачу конфискованного таможней имущества напрямую в Росимущество , минуя Федеральную службу судебных приставов (ФССП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предоставляет таможенным органам право передавать в Росимущество, минуя ФССП, имущество, конфискованное судом по делам об административных правонарушениях, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

По информации правительства РФ, на 1 марта 2017 года в таможенных органах находилось 2189 судебных актов по таким правонарушениям о конфискации товаров стоимостью более 498 миллионов рублей, подлежащих передаче в Росимущество.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях не определены четкие критерии взыскания издержек с индивидуальных предпринимателей (ИП) по делу о таком административном правонарушении. Поэтому на практике издержки относятся либо на их счет, либо на счет бюджета.

Поскольку индивидуальные предприниматели занимаются предпринимательской деятельностью, принятый закон предлагает применить к ним такой же подход по взысканию издержек, как к юрлицам, отнеся издержки на счет ИП, что снизит нагрузку на бюджет. В случае прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении ИП по реабилитирующим основаниям издержки по делу будут, как и для юрлиц, относиться на счет бюджета.