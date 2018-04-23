В Соколиной горе прочитали лекции о космическом будущем

Слушатели научно-популярного лектория SetUp в Московском политехническом университете узнали о космосе завтрашнего дня.

Собравшимся на площадке вуза рассказали о предназначении ракет-носителей «Electron» и жидкостных ракетных двигателях. Перед слушателями выступил астрофизик, ведущий «улицы Шкловского» Вячеслав Авдеев, автор проекта «Море Ясности», программист-баллистик Антон Громов и администратор русских сообществ, посвящённых проектам Илона Маска и «SpaceX» Елисей Маслов.

Гости лекций узнали о космическом телескопе, мощностью выше известного «Хаббла», о работе легких ракет, которые доставляют некрупные спутники зондирования и многих других инновациях космической науки.

Фото: предоставлено Московским политехническим университетом.