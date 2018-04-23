В землю запрещено. Как хоронят домашних животных в Подмосковье

Зоокрематорий и хоспис для животных, больных онкологическими заболеваниями, заработает под Волоколамском в 2020 году. Строительством занимается Московский зоопарк. Услуги центра будут платными, а принимать зверей на дожитие и последующую кремацию будут со всей России . «360» рассказывает, как сейчас в Подмосковье хоронят питомцев и как проблема кремации связана с отловом бездомных животных.

Обязательная кремация

Главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Максим Ереза рассказал «360», что кремации подлежат все животные, умершие в области.

Животные, который умирают от болезней, старости или несчастных случаев в Московской области, должны кремироваться. Захоронение трупов в землю категорически запрещено. Этим занимаются в специализированных крематориях при наших подведомственных клиниках в Подмосковье. После сжигания почти ничего не остается, немного золы и все — Максим Ереза.

Частный крематорий для животных уже существует в Люберецком районе в городе Дзержинский . Там сжигают трупы домашних животных. Работают и по государственным заказам.

«У нас договор со станцией по борьбе с болезнями животных — к нам привозят трупы. Тела умерших животных забираем из ветклиник или у хозяев, некоторые сами их нам привозят. Все останки в пакетах, все обезврежено», — рассказали «360» в компании Ветритуал24.

Оставшийся прах утилизируют на площадке либо передают бывшему хозяину в герметично запечатанной урне. Все, что остается после сжигания, полностью обезврежено, безопасно для человека и окружающей среды, подчеркнул представитель зоокрематория.

Убийство — дешевле приюта

Животные, умершие в приютах, также должны подвергаться кремации. Как «360» объяснила зампред рабочей группы по общественному контролю за безнадзорными животными Общественной палаты Москвы Елена Иванова , после смерти бездомных собак или кошек администрация приюта составляет специальный акт. Документ передают в надзорные органы. После этого труп отправляют на специальные предприятия по уничтожению биологических отходов — то есть сжигают.

Несмотря на это, бывают нерадивые приюты, которым проще выбросить тела, не тратя времени и сил на кремацию, рассказала зоозащитница Аида Байдавлетова. «Бывает разное. Примерно полтора года назад мы с новым руководством приюта в Печатниках обнаружили захоронение, устроенное печально известной компанией БАНО „Эко“, — напомнила она. Именно это компания владела приютом „Эко Вешняки“, где в 2016 году обнаружили свалку с 41 трупом животных.

В России нет закона об ответственном отношении к животным, а значит, нет и единого подхода к тому, что делать с бродячими собаками и кошками, пояснила Байдавлетова. Их судьба отдается на откуп региональным властям, которые действуют по-своему. Например, в Москве животных отлавливают и помещают в приюты, где-то стерилизуют и отпускают, а в некоторых регионах заказывают эвтаназию. Бывают случаи, когда якобы заказывают стерилизацию, а по факту убивают.

Точных цифр по отлову бездомных животных не существует, потому что такой учет в Подмосковье не ведется, объяснила представитель ОП Елена Иванова. Сейчас муниципалитеты заключают контракты, называемые „до 100 тысяч рублей“. Как правило, это значит, что животных убьют на месте — такие деньги не компенсируют стерилизацию и содержание.

Убийство — самая дорогая и неэффективная мера регулирования количества бездомных животных. Ежедневно в России убивают около тысячи собак и кошек. Это не только поощряет коррупцию, но еще ни экономически, ни биологически не оправдано. Собак и кошек вновь выбрасывают несознательные граждане. Животные размножаются, свою лепту вносит теневой разведенческий бизнес. И популяция моментально восстанавливается

— Елена Иванова.

Щит от бездомных животных

Содержание в приютах — второй по дороговизне метод борьбы с бездомными животными, отметила Иванова. Если не остановить появление бездомных зверей, то приюты не помогут решить проблему. Наиболее эффективные рекомендации содержатся в программе Всемирной организации здравоохранения для стран с запущенной проблемой, где правительство не занимается регулированием численности домашних животных. Ее суть проста: отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение в среду обитания

Эта программа прекрасно работает в европейских странах и у нас в Санкт-Петербурге , где в четыре раза уменьшилось количество собак, жалоб и покусов. Работает она и в Вологде Тюменской области и Нижнем Новгороде. Собак прививают от бешенства, и она (программа — прим. ред.) работает своеобразным щитом, защищая население. Эффективность программы признал даже Роспотребнадзор

— Елена Иванова.