В землю запрещено. Как хоронят домашних животных в Подмосковье 

Зоокрематорий и хоспис для животных, больных онкологическими заболеваниями, заработает под Волоколамском в 2020 году. Строительством занимается Московский зоопарк. Услуги центра будут платными, а принимать зверей на дожитие и последующую кремацию будут со всей России. «360» рассказывает, как сейчас в Подмосковье хоронят питомцев и как проблема кремации связана с отловом бездомных животных.
Обязательная кремация
Главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Максим Ереза рассказал «360», что кремации подлежат все животные, умершие в области.
Животные, который умирают от болезней, старости или несчастных случаев в Московской области, должны кремироваться. Захоронение трупов в землю категорически запрещено. Этим занимаются в специализированных крематориях при наших подведомственных клиниках в Подмосковье. После сжигания почти ничего не остается, немного золы и все — Максим Ереза.
Частный крематорий для животных уже существует в Люберецком районе в городе Дзержинский. Там сжигают трупы домашних животных. Работают и по государственным заказам.
«У нас договор со станцией по борьбе с болезнями животных — к нам привозят трупы. Тела умерших животных забираем из ветклиник или у хозяев, некоторые сами их нам привозят. Все останки в пакетах, все обезврежено», — рассказали «360» в компании Ветритуал24.
Оставшийся прах утилизируют на площадке либо передают бывшему хозяину в герметично запечатанной урне. Все, что остается после сжигания, полностью обезврежено, безопасно для человека и окружающей среды, подчеркнул представитель зоокрематория.
Убийство — дешевле приюта
Источник фото: Саид Царнаев / РИА «Новости»
Животные, умершие в приютах, также должны подвергаться кремации. Как «360» объяснила зампред рабочей группы по общественному контролю за безнадзорными животными Общественной палаты Москвы Елена Иванова, после смерти бездомных собак или кошек администрация приюта составляет специальный акт. Документ передают в надзорные органы. После этого труп отправляют на специальные предприятия по уничтожению биологических отходов — то есть сжигают.
Несмотря на это, бывают нерадивые приюты, которым проще выбросить тела, не тратя времени и сил на кремацию, рассказала зоозащитница Аида Байдавлетова. «Бывает разное. Примерно полтора года назад мы с новым руководством приюта в Печатниках обнаружили захоронение, устроенное печально известной компанией БАНО „Эко“, — напомнила она. Именно это компания владела приютом „Эко Вешняки“, где в 2016 году обнаружили свалку с 41 трупом животных.
В России нет закона об ответственном отношении к животным, а значит, нет и единого подхода к тому, что делать с бродячими собаками и кошками, пояснила Байдавлетова. Их судьба отдается на откуп региональным властям, которые действуют по-своему. Например, в Москве животных отлавливают и помещают в приюты, где-то стерилизуют и отпускают, а в некоторых регионах заказывают эвтаназию. Бывают случаи, когда якобы заказывают стерилизацию, а по факту убивают.
Точных цифр по отлову бездомных животных не существует, потому что такой учет в Подмосковье не ведется, объяснила представитель ОП Елена Иванова. Сейчас муниципалитеты заключают контракты, называемые „до 100 тысяч рублей“. Как правило, это значит, что животных убьют на месте — такие деньги не компенсируют стерилизацию и содержание.
Убийство — самая дорогая и неэффективная мера регулирования количества бездомных животных. Ежедневно в России убивают около тысячи собак и кошек. Это не только поощряет коррупцию, но еще ни экономически, ни биологически не оправдано. Собак и кошек вновь выбрасывают несознательные граждане. Животные размножаются, свою лепту вносит теневой разведенческий бизнес. И популяция моментально восстанавливается
— Елена Иванова.
Щит от бездомных животных
Источник фото: Илья Питалев / РИА „Новости“
Содержание в приютах — второй по дороговизне метод борьбы с бездомными животными, отметила Иванова. Если не остановить появление бездомных зверей, то приюты не помогут решить проблему. Наиболее эффективные рекомендации содержатся в программе Всемирной организации здравоохранения для стран с запущенной проблемой, где правительство не занимается регулированием численности домашних животных. Ее суть проста: отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение в среду обитания
Эта программа прекрасно работает в европейских странах и у нас в Санкт-Петербурге, где в четыре раза уменьшилось количество собак, жалоб и покусов. Работает она и в Вологде, Тюменской области и Нижнем Новгороде. Собак прививают от бешенства, и она (программа — прим. ред.) работает своеобразным щитом, защищая население. Эффективность программы признал даже Роспотребнадзор
— Елена Иванова.