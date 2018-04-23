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Путин ужесточил наказание за недобросовестную конкуренцию
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Путин ужесточил наказание за недобросовестную конкуренцию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
За недобросовестную конкуренцию в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России против нарушителей закона о конкуренции будут возбуждены дела об административных правонарушениях.
Соответствующий закон подписан Президентом России Владимиром Путиным и размещён на федеральном портале нормативной информации.
Закон исключает недобросовестную конкуренцию из числа нарушений антимонопольного законодательства, что позволит возбуждать административное производство в отношении нарушителя.
Подобный порядок будет действовать на территории страны до 15 августа.
Закон позволяет России выполнить обязательства перед FIFA, которая ранее выражала беспокойство тем, что действия по «паразитическому маркетингу» вредят имиджу международной организации как правообладателю и должны быть наказаны штрафами.
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