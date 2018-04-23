Смена власти: как четвертая промышленная революция меняет рынок труда

Два года назад на международном форуме в Давосе объявили о начале четвертой промышленной революции. Мотором третьей революции в XIX веке был конвейер, который и породил многие нынешние профессии. Но сегодня им на пятки уже наступает «искусственный интеллект», а в производство массово внедряются киберфизические системы. Как меняет промышленная революция 4.0 рынок труда уже сейчас?

Вместо менеджера — инженер

Недавно Сбербанк уволил три тысячи юристов, заменив их софтом. Искусственный интеллект с успехом вытесняет специалистов, занимающихся интеллектуальной рутиной. Самые востребованные кадры на рынке сегодня — технологи, инженеры, операторы и наладчики станков ЧПУ, программисты и специалисты в области блокчейн. То есть люди, способные создавать новые высокотехнологичные продукты.

Даже те профессии, которые раньше не предполагали глубокого знания технологий, теперь обязывают к этому. Маркетолог должен понимать, как работают алгоритмы «Яндекса» , финансист обязан разбираться в IT, потому что новые инструменты, тот же блокчейн, обеспечиваются высокотехнологичными решениями. Даже операторам, работающим в службе доставки пиццы, скоро придется разобраться в том, как работают дроны и как ими управлять. Технологии так прочно вошли в нашу жизнь, что мы все должны научиться мыслить как инженеры. И задача бизнеса сейчас —переобучать персонал: если не задуматься об этом сейчас, то скоро найти готового специалиста на рынке будет не просто.

Карьерный рост не вверх, а вбок

Следующий тренд революции 4.0 — развитие горизонтальной карьеры. Инженеру-технологу, например, кроме узкопрофессиональных требований вроде разработки составов и способов получения композиционных материалов, нужно уметь работать с документацией и знать английский язык, чтобы читать профильную литературу и не отставать от мировых разработок. К тому же современный технолог должен постоянно учиться. И поработав на одном предприятии, он может уйти в смежную отрасль, освоив новый пласт знаний. Полезный для бизнеса совет: дайте вашим сотрудникам возможность осваивать новые виды деятельности в рамках компании и вы, во-первых, получите лояльных работников, а во-вторых, сможете закрывать вакансии внутренними силами, что избавит вас от необходимости тратить время на поиск и введение в курс дела новичков.

Обучение как форма жизни

Общаясь с HR-специалистами, я вижу и еще один тренд: рекрутеры отслеживают и всегда готовы «схантить» кадры, способные к быстрому обучению. Технологии развиваются с такой скоростью, что освоение новой информации должно происходить непрерывно. Как в сказке про Алису, чтобы просто оставаться на месте, надо все время бежать вперед.

Поэтому одно из самых востребованных качеств у соискателей — способность к обучению. Совет hr-специалистам: прежде чем принимать на работу нового сотрудника, поинтересуйтесь, нравилось ли ему учиться в вузе или колледже, готов и он продолжать обучение в компании. Совет бизнесу: стимулируйте перспективных сотрудников возможностью учиться или премируйте персонал оплатой различных обучающих курсов (английский язык, лекции от известных в отрасли специалистов).

Ранняя профориентация

Аудитория соискателей молодеет. Возрастной сегмент 18-20 прирастает каждый месяц. Это говорит о том, что вчерашние школьники и студенты готовы выходить на работу и пробовать себя. Большинство из них рано или поздно перерастет вакансии официантов и операторов колл-центров, зато сейчас получит опыт общения с работодателем. Это пока не всем очевидный тренд, но он есть и тоже сигнализирует о наступлении промышленной революции. Быстрое развитие и изменение мира не оставляет времени на долгие раздумья. Современным подросткам, если они хотят быть успешными когда подрастут, приходится еще в школе думать о том, какую профессию выбрать.

Благо, появляются профориентационные курсы в тех же технопарках и технополисах, где дети могут попробовать актуальные профессии. В технополисе «Москва», например, существует практика отложенных трудовых договоров со сегодняшними школьниками. Растить кадры «под себя» выгодно всегда. Это полезный тренд для бизнеса, который важно не упустить.

Подбор персонала

Революция 4.0 меняет скорость жизни. Чтобы оставаться на плаву, нужно уметь быстро принимать решения и выполнять поставленные задачи. Набор персонала — одна из таких задач. Современные технологии практически на 100% автоматизируют подбор персонала, делая его максимально простым и дешевым. Простые функции поиска перейдут автоматическим сервисам.

Для бизнеса этот тренд означает только одно: нельзя оставаться в стороне от технологических новинок. Отслеживайте появляющиеся сервисы по поиску кадров, не ленитесь смотреть, что происходит в Европе и США . Ну и автоматизируйте массовый набор, насколько это возможно. Скорость решает все. Главным ресурсом становится время. Используя его максимально рационально, бизнес сможет развиваться, а профессионалы строить карьеры.

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