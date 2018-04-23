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Нижегородский перевозчик Комраков не намерен прекращать работу на маршруте т-71
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Нижегородский перевозчик Комраков не намерен прекращать работу на маршруте т-71 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородский перевозчик Александр Комраков не собирается прекращать работу на маршруте т-71, несмотря на то, что администрация города досрочно расторгла с ним договор. С 24 апреля деятельность Комракова будет считаться нелегальной.
Сам предприниматель утверждает, что никакого уведомления от администрации Нижнего Новгорода не получал и не видит оснований прекращать перевозки.
«Слышал об этом только по телевизору. Так дела не делаются: еще один перевозчик не ушел, а уже другого нашли. Будем работать в том же режиме. Как поступлю дальше, еще не знаю, нужно сначала увидеть, что они там написали — может, что расстреляют меня», — сказал Комраков корреспонденту ИА «В городе N».
Как ранее сообщало наше агентство, автобусы Комракова снимают с маршрута из-за многочисленных нарушений. С таким заявлением 12 апреля выступил мэр города Владимир Панов.
Напомним, что в связи с расторжением договора с Комраковым маршрут Каргина будет продлен на несколько остановок.
Фото: vk.com
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