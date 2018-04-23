Нижегородский перевозчик Комраков не намерен прекращать работу на маршруте т-71

Нижегородский перевозчик Александр Комраков не собирается прекращать работу на маршруте т-71, несмотря на то, что администрация города досрочно расторгла с ним договор. С 24 апреля деятельность Комракова будет считаться нелегальной.

Сам предприниматель утверждает, что никакого уведомления от администрации Нижнего Новгорода не получал и не видит оснований прекращать перевозки.

«Слышал об этом только по телевизору. Так дела не делаются: еще один перевозчик не ушел, а уже другого нашли. Будем работать в том же режиме. Как поступлю дальше, еще не знаю, нужно сначала увидеть, что они там написали — может, что расстреляют меня», — сказал Комраков корреспонденту ИА «В городе N».

Как ранее сообщало наше агентство, автобусы Комракова снимают с маршрута из-за многочисленных нарушений. С таким заявлением 12 апреля выступил мэр города Владимир Панов.

Напомним, что в связи с расторжением договора с Комраковым маршрут Каргина будет продлен на несколько остановок.

Фото: vk.com