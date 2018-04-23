LYRA DESIGN&EVENT отметились на «Событии года»

Агентство LYRA Design&Event на Церемонии вручения премий «Событие года»

Церемония награждения победителей ежегодной национальной премии «Событие года» — главной профессиональной премии в сфере event-индустрии — традиционно прошла в апреле в Арбат Холле ( Москва ). Награда — хрустальная планета ивента — вручалась самым ярким, креативным и запоминающимся проектам сферы развлечений и массовых событий прошлого года.

Основная цель проекта — выявить лидеров событийного маркетинга продемонстрировавших наиболее значимые результаты деятельности за год.

Традиционно в экспертный совет премии входят представители крупнейших компаний-заказчиков мероприятий, заслуженные деятели культуры и искусства, медийные личности, признанные деятели индустрии развлечений и организации массовых событий.

В 2018 году, премия «Событие года» прошла в шестой раз. Год от года проект привлекает всё большее внимание, как со стороны профессионалов и участников event-рынка, так со стороны представителей СМИ. На соискание премии «Событие года» за 2017 год было подано свыше 500 заявок по 24 основным и 10 специальным номинациям. Экспертным советом оценивались фестивали, выставки, региональные, городские, деловые, некоммерческие и клиентские мероприятия и другие проекты.

Организаторы премии в очередной раз смогли сделать церемонию награждения запоминающейся не только для участников, но и для гостей: приятная светская атмосфера и пространство для общения помогут почувствовать себя в центре самого важного события event-индустрии этого года.

Агентство LYRA Design&Event стало обладателем премии «Событие Года» за проект «Презентация карты инвестиционных возможностей Удмуртии» в номинации «Городское деловое событие года». Экспертное признание проекта подтверждает важность проведения деловых мероприятий, подчеркивающих инвестиционную привлекательность российских регионов.

Проект «Презентация карты инвестиционных возможностей Удмуртии» уникальный кейс для ивент-рынка России . Мероприятие на котором были продемонстрированы инвестиционные возможности Республики, с качественно новым принципом взаимодействия власти и бизнеса в режиме «одного окна», чтобы оказать полную поддержку инвесторам региона.

Благодаря «Презентации карты инвестиционных возможностей Удмуртии» достигнуты серьезные эффективные показатели: более 300 потенциальных инвесторов познакомились с экономическим потенциалом региона; делегации из 5 стран мира посетили Удмуртию; заключено 3 инвестиционных соглашения, которые реализованы в 2017 году; первому вице-премьеру

Правительства Р Ф И. И. Шувалову

презентован экономический потенциал города Сарапул , город осенью 2017 года получил статус ТОСЭР.

Елена Плахтиенко, генеральный директор Агентства LYRA Design&Event:

Мы создали по-своему уникальный формат, когда в один день, на одной площадке встречаются представители власти, малого, среднего, крупного бизнеса, производственных компаний, деловых кругов и обсуждают не глобальные вопросы, а конкретные проблемы своего города, региона и, что немаловажно, находят их решения. Нам кажется, что такие мероприятия — реальная поддержка и помощь в развитии регионов нашей страны. Очень здорово, когда руководители регионов принимают и выстраивают новые форматы взаимодействия с инвесторами.

Успех мероприятия состоит прежде всего в отсутствии стандартного протокольного формата, присущего подобного рода мероприятиям. Мероприятие построено на принципах эффектного шоу. Парковка завода Калашникова была застроена геокупольными конструкциями. Для выступления ВРИО Республики Удмуртия Александра Бречалова были применены новые и уже зарекомендовавшие себя эффективные технологии, такие как: разработка мультимедийного контента для панорамного 12-метрового LED-экрана; и вариативное бесконтактное управление презентацией radar TOUCH и iPhone-интерфейса.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя

Правительства Р Ф Игорь

Сбербанк, ВТБ24, АФК «Система», Шувалов, полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, а также более 250 представителей бизнеса и государственных ведомств федерального и регионального уровней, руководители основных российских компаний ( Внешэкономбанк

Г К Сумма

Г К Сафмар, АО «ФортеИнвест»,

Наше мероприятие — это колоссальный труд большого количества людей различной специализации, именно поэтому награда премии «События года» это награда принадлежит не только Агентству, но и Администрации Главы Республики Удмуртия, а так же всем тем, кто на протяжении нескольких месяцев готовил этот проект: наши подрядчики и партнеры, вложившие свои силы и труд в создание мероприятия.