Скандал с проституцией в детдоме разгорелся из-за снимка голой школьницы

Свердловской области следователи заинтересовались фотографией, на которой бывшая воспитанница детского дома стоит топлес, а ее в это время обнимает обнаженный мужчина, сообщает РЕН ТВ

Как выяснили правоохранители, девочке в тот момент, когда был сделан снимок, было всего 14 лет. А сфотографировала их подруга девушки, тоже несовершеннолетняя. Школьница вместе со своей подругой проводила время в сауне в компании взрослого мужчины.

Телеканалу удалось разыскать героиню этого снимка. «Я узнала, что она нас сфоткала в тот момент, и я ей говорила, зачем? Потом они поругались со своим парнем, и он забрал ее телефон», — рассказала девушка.

При этом опубликовал бывшие в телефоне фото в популярном интернет-паблике. После этого девушке пришлось уехать из города. По ее словам, эта история произошла два года назад. Мол, она пошла на поводу у подруги, согласилась на встречу с одиноким мужчиной, который ищет друзей и предлагает отдохнуть по— взрослому. К тому же, за этот «отдых» он заплатил.

Мужчина не отрицает, что действительно был в компании этих девушек, но, по его словам, не подозревал, что они несовершеннолетние.

«У девчонок как раз, по их словам, был день рождения — 18 лет», — рассказал следствию подозреваемый Артем Петров

Он утверждает, что стал жертвой обычного шантажа. Якобы попечитель подростков связался с ним после такого вот «отдыха». Сказал, что девочки только паспорт на руки получили, а вот ему за общение с ними теперь придется поплатиться перед законом или заплатить наличными.

Обвиняемый добавил, что в объятиях школьниц он оказался совершенно случайно, якобы одна из них пошутила — сорвала полотенце. Впрочем, как вообще произошло, что он оказался в сауне с двумя воспитанницами детского дома, мужчина умолчал. Может быть в самом учреждении знают, как оказалось, что незнакомцы увозят их воспитанниц на внедорожниках чуть ли не с порога, задается риторическим вопросам телеканал.

«Это уголовное дело расследуется по поступившему ранее заявлению о том, что в городе Алапаевске неустановленным лицом совершались преступления сексуального характера с несовершеннолетней воспитанницей детского дома», — рассказала телеканалу пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александра Шульга.

В то же время в самом детском доме отказались комментировать произошедшее. Хотя некоторые из их подопечных заявляют, что именно начальство устроило под крышей детдома настоящий бордель.

В частности, девушка, запечатленная на фотографии, рассказала, что педагогам учреждения было известно о встречах, которые устраивала ее подруга.

Так это или нет, установит следствие. Однако в отношении работников детдома уже возбуждено отдельное уголовное дело по статье «Халатность», отмечает телеканал.