Экотропа откроется в Карачаево-Черкесии к летнему сезону

"В этом году будем открывать пятую экологическую тропу в республике. Маршрут ее пройдет по территории Лесо-Кяфарского городища. Первые экотропы у нас обустроены в поселке Архыз и Тебердинском биосферном заповеднике", — сказал Селипетов.

Новую экотропу создадут в рамках реализации гранта, поддержанного на конкурсе Федерального агентства по делам молодежи в начале этого года, обладателем которого стала местная жительница Амина Семенова.

"Лесо-Кяфарское городище — одно из загадочных мест в нашей республике, овеянное множеством легенд. Экотропу протяженностью более 3 км ориентировочно планируем открыть к 1 июня. Основные работы по обустройству уже проведены, осталось установить информационные щиты, повествующие о флоре и фауне местности, на одном из таких щитов будет размещена карта основных объектов городища с их описанием. В их числе — останки крепостных стен и домов, дольмены, святилище", — рассказал ТАСС сотрудник министерства Энвер Кипкеев.

Он отметил, что для удобства туристов информационные щиты и указатели установят также в станице Сторожевой и хуторе Лесо-Кяфарь Зеленчукского района.

Лесо-Кяфарское городище расположено на северо-восточных отрогах Кавказского хребта. Археологи называют его памятником нескольких эпох, артефакты самой старшей из них относятся ко II тысячелетию до нашей эры. Неофициальное название городища — «Город Солнца». О возможном существовании культурного центра на этом месте свидетельствуют древние гробницы-дольмены, похожие на руны надписи, изображения людей и зверей и многочисленные кресты, вырезанные на камнях.