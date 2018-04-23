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Экотропа откроется в Карачаево-Черкесии к летнему сезону
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Экотропа откроется в Карачаево-Черкесии к летнему сезону 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЧЕРКЕССК, 23 апреля. /ТАСС/. Экологическая тропа появится к летнему сезону в Карачаево-Черкесии, сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов.
"В этом году будем открывать пятую экологическую тропу в республике. Маршрут ее пройдет по территории Лесо-Кяфарского городища. Первые экотропы у нас обустроены в поселке Архыз и Тебердинском биосферном заповеднике", — сказал Селипетов.
Новую экотропу создадут в рамках реализации гранта, поддержанного на конкурсе Федерального агентства по делам молодежи в начале этого года, обладателем которого стала местная жительница Амина Семенова.
"Лесо-Кяфарское городище — одно из загадочных мест в нашей республике, овеянное множеством легенд. Экотропу протяженностью более 3 км ориентировочно планируем открыть к 1 июня. Основные работы по обустройству уже проведены, осталось установить информационные щиты, повествующие о флоре и фауне местности, на одном из таких щитов будет размещена карта основных объектов городища с их описанием. В их числе — останки крепостных стен и домов, дольмены, святилище", — рассказал ТАСС сотрудник министерства Энвер Кипкеев.
Он отметил, что для удобства туристов информационные щиты и указатели установят также в станице Сторожевой и хуторе Лесо-Кяфарь Зеленчукского района.
Лесо-Кяфарское городище расположено на северо-восточных отрогах Кавказского хребта. Археологи называют его памятником нескольких эпох, артефакты самой старшей из них относятся ко II тысячелетию до нашей эры. Неофициальное название городища — «Город Солнца». О возможном существовании культурного центра на этом месте свидетельствуют древние гробницы-дольмены, похожие на руны надписи, изображения людей и зверей и многочисленные кресты, вырезанные на камнях.
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