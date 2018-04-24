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Паркоматы обошлись администрации Екатеринбурга в миллионы рублей
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Паркоматы обошлись администрации Екатеринбурга в миллионы рублей 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В мэрии Екатеринбурга отчитались о платных парковках. Их работа на данный момент приносит больше убытков, об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал».
Согласно документу, подписанному замглавы городской мэрии по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгением Архиповым, установка паркоматов на улицах Екатеринбурга обошлась в 55,7 млн рублей. Судя по всему, платные парковки имеют плохую окупаемость. Так, за прошлый год и первый квартал этого года прибыль от платных парковок составила чуть больше 9 млн рублей. Водители оплатили парковку всего 181 324 раза. При этом на содержание паркоматов ушло почти 735 тыс. рублей.
Одна из проблем таких паркоматов в том, что оплатить их можно только безналичным расчетом. Чтобы заплатить наличными, нужно идти в специальные кассы «Фрисби» или искать терминалы оплаты «Qiwi». «Устанавливается, что оплата услуг платных автопарковок должна быть произведена в течение 10 минут после размещения на ней транспортного средства. При наличии в городе Екатеринбурге такого значительного количества пунктов платежных систем „Qiwi“ и „Фрисби“ для потребителя услуги автопарковки не составит труда в течение указанного времени при желании произвести оплату за потребленную услугу путем внесения наличных денежных средств», — говорится в документе.
Тем не менее, городские власти признают наличие проблемы и уже разрабатывают возможные способы наказания для тех, кто все-таки не оплачивает парковку: «В настоящее время комитет по транспорту, дорожному движению и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга прорабатывает несколько направлений по взыскиванию штрафов с нарушителей правил парковки».
Напомним, до этого стало известно о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет сотрудникам ГИБДД передавать данные о водителях, не оплачивающих паркоматы, местным властям. Таким образом, автомобилистам можно будет выписывать штрафы.
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