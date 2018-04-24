Коммунальщики уберут с улиц Вологды аварийные деревья

В течение года с улиц областной столицы планируется убрать порядка 80 аварийных деревьев. Работа будет проводиться на основании списка, предоставленного активистами ТОСов. Ранее они осмотрели территории в разных микрорайонах и выявили деревья, которые уже небезопасны.

В основном в списке старые тополя. Все они были предварительно обследованы. Деревья, расположенные на муниципальной земле, будут снесены за бюджетный счет. Максимальная сумма расходов на снос каждого не превысит 15 тысяч рублей. Также специалисты коммунальных служб проводят работы по кронированию зеленых насаждений.

«Процедуру омолаживающей обрезки периодически проходят все тополя, особенно вдоль аллей и магистральных улиц города. Они абсолютно здоровы, молодые побеги на них пойдут через год-полтора. Полная очистка города от тополей нецелесообразна, эти деревья лучше других очищают воздух, поэтому массово высаживать их начали еще в советские времена», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин

Кроме того специалисты начинают работы по высаживанию новых деревьев. В этом году ставку сделали не только на саженцы, но и так называемые крупномеры — это деревья высотой до двух метров и кустарники до 1 метра. Речь идет о таких породах, как туя западная, горная сосна, конский каштан, ель, ива. Из кустарников — роза и различные виды спиреи. Двухметровые деревья высадят на площадях Чайковского, Дрыгина, на перекрестке улиц Пушкинской — Герцена, в сквере по ул. Октябрьской и в других точках.

«Впервые в этом году будем высаживать крупномеры, в общей сложности 55 штук. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, риск повреждения взрослых растений крайне мал — их не сломать при скосе травы, животные не смогут нанести им вред. А во-вторых, вологжане сразу ощутят такие изменения в городе. Саженцы растут долго, а тут территории одномоментно преобразятся», — отметила заместитель начальника Департамента по благоустройству и транспорту Администрации Вологды Светлана Тимофеева.

Также разные уголки города украсят саженцы дуба, клена, вяза, ели, рябины, каштана, кизильника, барбариса, пузыреплодника. Часть работ будет проведена за счет средств городского бюджета, часть при поддержке неравнодушных вологжан в рамках городского проекта «Зеленый город». Планируется, что в течение года в Вологде появится 20 тысяч новых деревьев.

Также в Вологде будет высажено более 190 тысяч цветов. Газоны займут площадь почти в 6 тысяч квадратных метров. Посадки планируется завершить до 25 июня.