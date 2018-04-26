Азам станкостроения отныне можно обучиться в самом центре Тулы

Заводам дают вторую жизнь. Устаревшие производства превращаются в региональные достопримечательности.

На днях на базе завода акустической техники «Октава» заработала первая очередь творческого индустриального кластера. Главная задача кластера — дать молодому поколению знания об истории в креативной форме. Так, о станках и промышленных заводах здесь рассказывают с использованием современных технологий в области визуальных эффектов. Справочная информация проецируется на стены, станки мерцают под прожекторами, а полностью погрузиться в историю помогает звук.

На заводе электроакустической продукции (кстати, действующем) посетители смогут ознакомиться с экспозицией цифрового музея, расположенного на 700 квадратных метрах, научиться работать на современных станках или создать на них собственные продукты и даже арендовать здесь оборудование для собственных проектов. Предусмотрены в кластере и кружки для детей 5-7 лет, курсы и практические занятия с мастерами для школьников. Также в планах открытие высшей технической школы. Так устаревшее производство получило новый вектор развития и стало не просто музейным экспонатом, но и реальной площадкой, на которой внедряются современные технологии и создаются инновационные проекты. По мнению инициаторов, среди которых губернатор Алексей Дюмин ГК «Ростех» , проект оживит и сделает более комфортной городскую среду и, что не менее важно, уменьшит отток молодежи из города. Глава региона активно продвигает лучшие проекты, способные изменить облик города к лучшему.

В перспективе планируется, что «Октава» изменит инфраструктуру и жизнь Тулы, как когда-то это сделал « Красный Октябрь » в Москве . Креативное пространство, объединяющее множество разноплановых площадок, пригодных для проведения культурных мероприятий, развлечений и работы, подарит жителям уникальные возможности для развития.

Создание необычного кластера позволило Туле вписаться в общемировой тренд. Действительно, рост и развитие городов, при котором новый, рациональный подход к использованию городской среды стал необходимостью, привели к появлению такого феномена, как постиндустриальные креативные пространства — вмещающие в себя максимальное количество интересных и творческих объектов на базе старых, порой заброшенных зданий. Любопытная тенденция, зародившаяся за рубежом, в Великобритании , а позже и во всей Европе, где люди уже давно задумались о том, как актуализировать и с пользой оборудовать огромные пространства заброшенных складов и фабрик, за последние десять лет нашла последователей и в России

Бизнесмены с творческой жилкой охотно осваивают здания промышленных гигантов, переделывая их в арт-пространства, для которых зачастую не хватало места в обычных малогабаритных помещениях. Такие проекты привлекают как местных жителей, так и туристов, становятся знаковыми.

Так, центр современного искусства Винзавод, своим названием красноречиво подчеркивающий исторические корни, открылся в Москве в 2007 году. Он занимает помещения бывшего пивоваренного завода «Московская Бавария», которые некоторое время являлся винным комбинатом. По словам создателей, Софьи и Романа Троценко , Винзавод является первым и самым большим частным центром современного искусства в России. Он состоит из крупных выставочных залов, мастерских художников, дизайнеров и фотографов, кафе, творческих шоу-румов, детских студий, книжного магазина и многого другого. Предусмотрена и открытая площадка для проведения разнообразных культурных мероприятий: от концертов до фестивалей. Проект построен по принципу «арт-кластера» и призван формировать особенную творческую среду.

Вторым по популярности подобным местом считается арт-пространство для некоммерческих творческих проектов Пrоект_Fабrика. Он возник в 2005 году на территории Фабрики технических бумаг «Октябрь» и сегодня, как отмечают организаторы самого пространства, это единственный в Москве пример мирного сосуществования искусства и производства. Причем здесь можно лицезреть представителей самых различных направлений искусства — от дизайна и архитектуры до театра, кино, мультипликации и современной музыки. А в 2008 году Пrоект_Fабrика стал членом международной сети независимых культурных центров Trans Europe Halls.

Обязательным к посещению можно назвать и «Красный Октябрь» — расположенный на территории бывшей промышленной зоны в самом центре Москвы. Творческий кластер, созданный еще в 2005 году, уже несколько раз менял формат и сейчас представляет собой целую систему выставочных пространств, зон отдыха, баров и ресторанов. Среди известных арендаторов пространства можно назвать редакцию журнала «Большой город» , Slon.Ru, фотогалерею им. братьев Люмьер и некоммерческий проект институт медиа, архитектуры и дизайна Strelka.

Санкт-Петербурге на месте бывшего 33 Смольнинского хлебзавода в 2007 году открылся «Лофт проект ЭТАЖИ». Пять этажей отдали под галереи современного искусства, магазины, кафе и даже хостел. Здесь помимо выставок и презентаций проходят лекции и дискуссии по искусству и дизайну, кинопоказы, театральные события, мастер-классы для детей.

Также известно креативное пространство в городе на Неве, здание на набережной Обводного канала ТКАЧИ — лофт в одном из корпусов «Новой бумагопрядильной мануфактуры». Полностью отремонтированное и переоборудованное здание площадью 13 тысяч квадратных метров вмещает творческие мастерские, дизайн— и фотостудии, образовательные центры, культурный центр, музыкальная школа для взрослых, множество магазинов и бутиков, а также кафе.

Но креативные пространства — удел не только городов-миллионников.

Арт-пространство «Ворота» расположено в здании Закхаймских ворот в Калининграде . Проект реализуется с 2013 года группой независимых кураторов совместно с Калининградским союзом фотохудожников. Изначально «Ворота» должны были стать тем пространством, через которое молодые художники смогут познакомить публику со своими работами. Но сейчас проект включает в себя проекты и события не только художественной направленности.

По мнению дизайнера Натальи Волковой, превращение индустриальных зон в творческие кластеры являются прекрасной идеей: «Во-первых, уже не используемые пространства получают новую жизнь, во-вторых, зачастую это становится успешными бизнес-проектами. И конечно же, такие идеи работают на повышение туристической привлекательности территории. Идея, которую удалось реализовать в Туле, заслуживает похвалы — мы увидели прекрасный образец созидания. Такой опыт может быть распространен на большинство регионов нашей страны».

Очевидно, что превращение устаревших промышленных объектов в творческие кластеры, несомненно, является тем самым креативом, который позволяет властям и бизнесу создавать уникальные пространства. Во многом благодаря им, города становятся действительно комфортными для проживания местами.