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Косачев назвал выступление Матвиенко в парламенте Боснии событием исторической важности
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Косачев назвал выступление Матвиенко в парламенте Боснии событием исторической важности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Выступление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко перед членами коллегий Палаты народов и Палаты представителей Парламентской Ассамблеи Боснии и Герцеговины 23 апреля стало первым в истории страны выступлением зарубежного политика, носящим исторический характер, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета палаты по международным делам Константин Косачев.
«Это первое выступление председателя зарубежного парламента перед (боснийскими — прим. ред.) депутатами, — отметил Косачев. — До этого с этой трибуны выступало четыре зарубежных гостя, но ни один не представлял парламент. Это был Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, вице-президент США Джо Байден, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, верховный комиссар Еврокомисии по иностранным делам Федерика Могерини. Поэтому сегодня состоялось событие исторической важности для Боснии и Герцеговины».
Парламентарий подчеркнул, что в беседе с боснийскими парламентариями они отметили дружеский, партнёрский характер выступления Валентины Матвиенко.
«Ранее с этой трибуны от зарубежных гостей звучали лишь поучения», — добавил Косачев.
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