Косачев назвал выступление Матвиенко в парламенте Боснии событием исторической важности

Парламентарий подчеркнул, что в беседе с боснийскими парламентариями они отметили дружеский, партнёрский характер выступления Валентины Матвиенко.

«Ранее с этой трибуны от зарубежных гостей звучали лишь поучения», — добавил Косачев.