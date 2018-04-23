Появились первые кандидаты на участие в праймериз ЕР в Нижегородской области

Председатель молодежного парламента при областном законодательном собрании Татьяна Скоробогатова подала заявление на участие в праймериз по дополнительным выборам депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 129.

Руководитель аппарата комитета по ЖКХ заксобрания Александр Рыжов и шестикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы по боевому самбо, главный специалист департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Вячеслав Василевский подали документы на участие в праймериз по дополнительным выборам депутата областного парламента по одномандатному избирательному округу № 6.

Уточняется, что в течение пяти дней региональный оргкомитет рассмотрит заявления участников и примет решение о регистрации или отказе в регистрации в качестве участников в предварительном голосовании 3 июня. Победители праймериз будут выдвинуты на выборы 9 сентября.

Документы для участия в предварительном голосовании принимаются до 8 мая, а окончательный список участников праймериз будет определен к 13 мая.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» по довыборам в Госдуму и заксобрание Нижегородской области пройдут по первой модели, то есть кандидаты заявляются в порядке самовыдвижения, в голосовании смогут принять участие все желающие, проживающие на данной территории, вне зависимости от партийной принадлежности.

Напомним также, что довыборы в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 129 пройдут в связи с избранием Владимира Панова главой Нижнего Новгорода, в заксобрание Нижегородской области по округу № 6 — в связи со сложением депутатских полномочий заместителем председателя заксобрания Олегом Сорокиным

Фото: omsk.er.ru.