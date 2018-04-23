«Норникель» исключил Дерипаску из списка кандидатов в совет директоров

Совет предложил вместо Дерипаски кандидатуру генерального директора компании «Рублево-Архангельское» Андрея Лихачева на заседании 23 апреля.

Ранее сообщалось, что Дерипаска, основной акционер «Русала» , в отношении которого введены новые санкции США , отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля».

«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля», от него поступил официальный отказ от номинации», — говорил представитель «Норникеля».

Ранее совет директоров ГМК «Норильский никель» включил Олега Дерипаску в список кандидатов в новый состав совета директоров.

Ряд действующих членов не выдвинуты в состав нового совета директоров, среди них Богаудинов, Принслоо и Скворцов, следует из материалов ГМК.