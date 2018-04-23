«Норникель» исключил Дерипаску из списка кандидатов в совет директоров 

Компания «Норильский никель» исключила кандидатуру Олега Дерипаски в совет директоров предприятия, следует из его материалов.
Совет предложил вместо Дерипаски кандидатуру генерального директора компании «Рублево-Архангельское» Андрея Лихачева на заседании 23 апреля.
Ранее сообщалось, что Дерипаска, основной акционер «Русала», в отношении которого введены новые санкции США, отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля».
«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля», от него поступил официальный отказ от номинации», — говорил представитель «Норникеля».
Ранее совет директоров ГМК «Норильский никель» включил Олега Дерипаску в список кандидатов в новый состав совета директоров.
Совет директоров ГМК в настоящее время состоит из 13 человек. В него входит независимый директор Гарет Пенни, вице-президент ХК «Интеррос» и старший вице-президент ГМК Андрей Бугров, генеральный директор ХК «Интеррос» Сергей Барбашев, заместитель генерального директора компании по инвестициям компании «Интеррос» Алексей Башкиров, независимый директор Сергей Братухин, руководитель компании «Русал Глобал Менеджмент Б. В.» Рушан Богаудинов, первый вице-президент ГМК Марианна Захарова, совет президента «Русал Глобал Менеджмент Б. В.» Сталбек Мишаков, генеральный директор En+ Group Limited Максим Соков, генеральный директор «Русал Глобал Менеджмент Б. В.» Владислав Соловьев, независимый директор Герхард Принслоо, независимый директор, председатель совета директорв «РТ-Инвест», член совета директоров Allians Rostec Auto B. V. Сергей Скворцов и независимый директор, глава Highcross Resources Ltd. Роберт Эдвардс.
Ряд действующих членов не выдвинуты в состав нового совета директоров, среди них Богаудинов, Принслоо и Скворцов, следует из материалов ГМК.
США 6 апреля ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».