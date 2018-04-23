К началу ЧМ-2018 по футболу в Грозный приедет поезд Дружбы Берлин — Москва

Из Берлина в Грозный в начале июня прибудет поезд Дружбы, который затем направится в Москву . Турне организовано в рамках поддержки чемпионата мира по футболу. Псков, Пенза, Вологда, Петрозаводск, Екатеринбург, Уфа, Краснодар, Сочи, Из Германии поезд Дружбы выедет 4 июня, на следующий день он пересечет российскую границу. В маршрутном листе поезда помимо Москвы и Грозного значится еще почти два десятка городов: Санкт-Петербург Саранск , Нижний Новгород, Тверь Симферополь и Ялта. «Это города, по которым разъедутся участники, прибыв в Россию 5 июня», — сообщается на официальной странице проекта в социальной сети «Вконтакте». Организатор проекта — немецкая общественная организация Druschba. Global, в 2016 и 2017 годах проводили автопробеги Берлин — Москва с посещением десятков российских городов. В этом году при поддержке РЖД участники отправятся в Россию на поезде. Предполагается, что 11 июня участники акции приедут в Москву, чтобы 12 июня отпраздновать День России на российско-немецком музыкальном фестивале.