В Покровском-Стрешневе пенсионеров бесплатно научат танцевать латину

На бесплатные занятия танцами в рамках программы «Московское долголетие» приглашает пенсионеров района Покровское-Стрешнево ассоциация содействия развитию детского спорта «Резиденция Покровское». Все желающие смогут научиться танцевать латину, сальсу и бачату. Занятия будут проходить по понедельникам и средам с 18.00 до 19.00.

— Мы создаем активный и позитивный отдых для пенсионеров! — отметила представитель учреждения Кристина Соловьева

Также по вторникам и пятницам с 12.00 до 13.00 будет организована работа группы общей физической подготовки (лечебной). А по вторникам и четвергам с 12.00 до 13.00 для пенсионеров будут проводиться занятия по рукоделию.

Напомним, «Резиденция Покровское» находится по адресу: Волоколамское шоссе, д. 56, корп. 1.