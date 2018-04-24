Ещё
В Покровском-Стрешневе пенсионеров бесплатно научат танцевать латину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Покровском-Стрешневе пенсионеров бесплатно научат танцевать латину 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На бесплатные занятия танцами в рамках программы «Московское долголетие» приглашает пенсионеров района Покровское-Стрешнево ассоциация содействия развитию детского спорта «Резиденция Покровское». Все желающие смогут научиться танцевать латину, сальсу и бачату. Занятия будут проходить по понедельникам и средам с 18.00 до 19.00.
— Мы создаем активный и позитивный отдых для пенсионеров! — отметила представитель учреждения Кристина Соловьева.
Также по вторникам и пятницам с 12.00 до 13.00 будет организована работа группы общей физической подготовки (лечебной). А по вторникам и четвергам с 12.00 до 13.00 для пенсионеров будут проводиться занятия по рукоделию.
Напомним, «Резиденция Покровское» находится по адресу: Волоколамское шоссе, д. 56, корп. 1.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Полицейские СЗАО провели акцию «Жизнь замечательных собак» Международный музыкальный конкурс «Весенняя песня» пройдет в Южном Тушине Главы управ районов СЗАО провели встречи с жителями
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины275
Что Россия проиграла в Армении114
Кремль готовит суперманевр502
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма50
Шойгу выдвинул обвинение США58
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение