В Воронежском аэропорту отработали учения с заражением холерой

По легенде на борту самолёта находился заболевший на отдыхе в Индии воронежец. Внештатную ситуацию сегодня имитировали на борту самолёта в Воронежском аэропорту. Заболевшего на отдыхе в Индии жителя Воронежа увезли оттуда сразу в инфекционную больницу. Предположительный диагноз — холера. Как к такому сценарию готовы спецслужбы, выясняли на учениях. В качестве приземлившегося борта выступает старый самолёт, стоящий вдалеке от взлетной полосы. Первыми к пассажирам поднимаются медики из медпункта аэропорта. Они и дают предварительное заключение: — Я ставлю диагноз предварительный — холера лёгкой степени.

Пока ждут скорую для госпитализации больного, остальные пассажиры проходят анкетирование — письменное и устное. В это время сотрудники авиакомпании разъясняют остальным пассажирам, что случилось и что им делать: — Просим всех оставаться на своих местах и соблюдать спокойствие. После проведения всех необходимых мероприятий вы сможете в обычном режиме пройти паспортный и таможенный досмотр. После чего — выйти в город.

Служба медицины катастроф на учениях продемонстрировала новинку — специальные носилки для пациентов, заражённых опасной инфекцией. На месте ЧП работают врачи, инспекторы Роспотребнадзора , пограничная и таможенная службы, а также сотрудники аэропорта. — В виду того, что сегодня аэропорт принимает значительное количество рейсов, в том числе из стран с неблагоприятным иногда эпидемиологическим климатом, два раза в год мы проводим такие мероприятия. Аэропорт «Воронеж» соответственно обеспечивает координацию всех взаимодействующих здесь контрольных органов, — сообщил советник генерального директора международного аэропорта «Воронеж» Андрей Шагунов

В итоге на все необходимые мероприятия спецслужбы затратили чуть более 40 минут — это на учениях. В реальности же всё происходит намного дольше — как, например, это было в начале марта. Тогда было то же самое — рейс «Гоа-Воронеж», подозрение на опасную инфекцию у одного из пассажиров. Всех, кто летел этим бортом, после посадки без объяснения причин не выпускали из самолёта несколько часов. — Все наши действия рассчитаны на 3,5 часа. Тем более, если был борт с численностью пассажиров более 250 человек. И я просто хотела бы, чтобы люди с пониманием относились к ситуации. Об их здоровье заботятся. И можно потерпеть, неудобства какие-то сложились, потерпеть это время, чтобы предотвратить все последствия, — пояснила заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Татьяна Платунина.

Экстренные службы готовы к таким чрезвычайным ситуациям — резюмировали после окончания учений. Окончательную оценку участникам выставят после обсуждения всех нюансов. Надежда Абросимова и Юрий Вахтин