Цеков предложил США использовать российское космическое оборудование

По словам сенатора, американской стороне следует признать, что отечественные разработки более пригодны для работы в космическом пространстве.

«Я думаю, что это они должны стремиться выходить в космос в наших скафандрах», — отметил Цеков, комментируя предложение США российской стороне использовать для выхода в открытый космос скафандры американского производства вместо отечественных «Орланов».

По его словам, что касается безопасности — «российская продукция зарекомендовала себя лучше, у США было больше аварий и гибели людей».

Парламентарий подчеркнул, что Россия в настоящее время ведёт успешную реализацию различных проектов в космической отрасли, несмотря на негативную тенденцию 1990-х годов.

«Пользоваться их скафандрами? Не знаю, я бы не стал. Пусть с нас пример берут», — заключил политик.