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Цеков предложил США использовать российское космическое оборудование
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Цеков предложил США использовать российское космическое оборудование 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил американцам использовать российское космическое оборудование при выходе в открытый космос, сообщает РИА «Новости».
По словам сенатора, американской стороне следует признать, что отечественные разработки более пригодны для работы в космическом пространстве.
«Я думаю, что это они должны стремиться выходить в космос в наших скафандрах», — отметил Цеков, комментируя предложение США российской стороне использовать для выхода в открытый космос скафандры американского производства вместо отечественных «Орланов».
По его словам, что касается безопасности — «российская продукция зарекомендовала себя лучше, у США было больше аварий и гибели людей».
Парламентарий подчеркнул, что Россия в настоящее время ведёт успешную реализацию различных проектов в космической отрасли, несмотря на негативную тенденцию 1990-х годов.
«Пользоваться их скафандрами? Не знаю, я бы не стал. Пусть с нас пример берут», — заключил политик.
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