Законы, вступающие в силу 28 апреля

Вводится специальная дорожная разметка «Зона перекрёстка» в виде перекрестия жёлтых диагональных линий в квадрате, которое обозначает границы перекрёстка. На перекресток, обозначенный такой разметкой, запрещается въезжать, если впереди по пути следования образовался затор.

Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком «Участок перекрестка».

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 года № 462 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 587»

Внесены изменения в требования к кредитным организациям, в которых могут открываться счета для зачисления средств на выплату страховых пенсий. В частности, организации должны раскрывать информацию о своей деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 года № 463 «О внесении изменений в подпункт „б“ пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»

Установлены новые сроки осуществления мероприятий по технологическому подключению энергопринимающих устройств для некоторых категорий потребителей. Так, для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 670 кВт и менее при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью этот срок составляет 1 год.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 года № 464 «О внесении изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), устанавливаемого в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении».

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 года № 467 «О внесении изменений в Правила предоставления в 2017 — 2019 годах субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных организаций в сфере молодежной политики»

Расширен перечень направлений, по которым Росмолодёжь будет предоставлять субсидии общественным организациям в сфере молодёжной политики.

Начиная с 2018 года, субсидии будут предоставляться также на создание условий для развития массового студенческого спорта и популяризацию здорового образа жизни, на реализацию волонтёрских (добровольческих) инициатив в сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также на информирование населения о мерах профилактики социально значимых заболеваний.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 года № 470 «О внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения»

Вносимыми изменениями скорректированы требования к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения. Так, они не распространяются на важные гособъекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, которые охраняются войсками нацгвардии, в части их оборудования инженерно-техническими средствами охраны, а также контроля за эксплуатацией.