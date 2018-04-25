Депутаты согласовали отставку зампредседателя КСП Нижнего Новгорода

Депутаты городской думы согласовали отставку заместителя председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Валентины Шабалиной. Соответствующее решение было принято в ходе заседания 25 апреля.

Напомним, вопрос об отставке Шабалиной обсуждался на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 18 апреля. После этого стало известно, что прокуратура выявила нарушения в данной процедуре. Шабалина подала заявление об увольнении по собственному желанию с 30 марта, и его подписала председатель контрольно-счетной палаты Ирина Семашко . Однако, согласно требованиям законодательства, досрочная отставка заместителя КСП возможна лишь на основании соответствующего решения городской думы.

Как пояснила Ирина Семашко, согласно Трудовому кодексу нельзя не увольнять сотрудника в течение более чем двух недель.

«Если, например, представить ситуацию, что аудитор хочет уволиться летом, когда дума находится в отпуске, мы понимаем, что невозможно держать его два месяца до заседания следующей комиссии. Мы руководствуемся Трудовым кодексом. Возможно, нам необходимо внести изменения в положение в соответствии с требованиями прокуратуры и проработать вопрос совместно с юридическим управлением», — пояснила Семашко.

Большинством голосов депутаты поддержали отставку Шабалиной.