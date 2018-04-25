Депутаты согласовали отставку зампредседателя КСП Нижнего Новгорода 

Депутаты городской думы согласовали отставку заместителя председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Валентины Шабалиной. Соответствующее решение было принято в ходе заседания 25 апреля.
Напомним, вопрос об отставке Шабалиной обсуждался на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 18 апреля. После этого стало известно, что прокуратура выявила нарушения в данной процедуре. Шабалина подала заявление об увольнении по собственному желанию с 30 марта, и его подписала председатель контрольно-счетной палаты Ирина Семашко. Однако, согласно требованиям законодательства, досрочная отставка заместителя КСП возможна лишь на основании соответствующего решения городской думы.
Как пояснила Ирина Семашко, согласно Трудовому кодексу нельзя не увольнять сотрудника в течение более чем двух недель.
«Если, например, представить ситуацию, что аудитор хочет уволиться летом, когда дума находится в отпуске, мы понимаем, что невозможно держать его два месяца до заседания следующей комиссии. Мы руководствуемся Трудовым кодексом. Возможно, нам необходимо внести изменения в положение в соответствии с требованиями прокуратуры и проработать вопрос совместно с юридическим управлением», — пояснила Семашко.
Большинством голосов депутаты поддержали отставку Шабалиной.
Напомним, полномочия депутата городской думы Олега Владимировича Сорокина прекращены досрочно.